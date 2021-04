Chuva e infraestrutura atrapalham e 18 cidades não recebem novas doses de vacina

A cidade de Jandaíra, no Nordeste da Bahia e famosa por abrigar o distrito de Mangue Seco, tem 22 povoados. Em alguns deles, as quatro equipes da seceretaria da saúde não chegam facilmente, precisam de barco e andam quilômetros pela areia até chegar ao destino. Em outros, simplesmente não conseguem adesão dos moradores interessados em se vacinar. Sem atingir a meta de 85% da vacinação contra a covid-19, Jandaíra foi um dos 18 municípios que não receberam uma parcela das 281,4 mil doses de imunizantes que chegaram à Bahia na última quinta-feira (8/4).

Há apenas uma operadora telefônica em funcionamento em Jandaíra. Nem sempre, ela funciona. Quando chove, por exemplo, é certo: os moradores ficam sem sinal de celular. O único posto de saúde da cidade também é afetado e, sem conseguir acessar os dados online de cada povoado, o processo de vacinação atrasa.

“As dificuldades têm sido essa. Essa passagem de dados com uma internet complica muito. Hoje mesmo, choveu e ficamos sem”, explicou a secretaria municipal de Saúde, Tacyane Silvestre, que atendeu a reportagem no sábado (9/4), dia de chuva naquela região.

Existe, ainda, outro problema que os dados não conseguem mapear - a falta de interesse pela vacinação. “Tem muita gente que não quer tomar vacina também, por uma desinformação, cultura do povo mesmo. A demanda espontânea não tem acontecido muito e precisamos ir às casas para chegar às pessoas”, completa Tacyane.

A maior parte da população de Jandaíra - 6 mil das 10,7 mil pessoas contabilizadas - vive nos povoados. Se eles não forem contemplados, isso significa que a maioria dos moradores de Jandaíra ficará desprotegida contra o coronavírus. Não há hospital na cidade, que contabiliza 10 mortes pela covid-19 e 500 casos de contaminação. A prefeitura só aplicou 76,8% (704) das 917 doses recebidas no lote anterior. É a quarta pior performance entre as prefeituras da Bahia.

As três cidades abiaxo de Jandaíra neste quesito são Rafael Jambeiro (52%), Ibipeba (75,6%) e Igrapiúna (76,4%), de acordo com o portal da transparência da Sesab. Elas receberam, no entanto, novas doses. Isso porque a distribuição das doses que chegam à Bahia obedece a uma lógica. Ela funciona da seguinte forma: são distribuídas para os municípios que aplicaram 85% ou mais das doses do lote recebido anteriormente. Essa matemática, portanto, muda diariamente, até porque, ao chegarem novas doses, imediatamente cai o porcentual de imunizados. Conforme atingem os 85%, os municípios podem receber novas remessas.

No dia que chegaram as novas doses, em Salvador, eram 24 os municípios baianos que não tinham recebido novas remessas, informou a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. A quantidade caiu para 18 - com a exclusão de Eunápolis, Morro do Chapéu, Igrapiuna, Lençóis, Nilo Peçanha e Taperoá, conforme apurou a reportagem com as secretarias de saúde dessas cidades.

Inicialmente, Igrapiúna, no baixo-sul, foi uma das que não havia conseguido manter a meta dos 85%. A secretária municipal de Saúde de Igrapiúna, Érica Azevedo de Matos, afirmou que a cidade enfrentou dois dias intensos de chuva, entre quarta e sexta da última semana, o que afetou a campanha de vacinação.

“Não conseguimos bater a meta antes por causa disso, da chuva, porque a adesão da população à vacina está boa”, disse.

Às 7h do último sábado (10/4), Igrapiúna recebeu mais doses para vacinar os moradores. A Secretaria de Saúde do município não informou a quantidade. Em Taperoá, a secretária de Saúde municipal, Lorena Lemos, afirmou que a cidade recebeu 170 doses. “Apesar da chuva, nos organizamos para a vacinação, e agora só sobraram dez doses para aplicar”, contou.

Das 281,4 mil doses contra a covid-19 desembarcadas na Bahia, 152 mil foram produzidas pela Fiocruz/Astrazeneca/Oxford e 129.400 pelo Butantan/Sinovac. Foi o décimo segundo envio que chega a Bahia. O estado totaliza, atualmente, 3.274.950 doses recebidas, entre Coronavac e Oxford, desde o dia 18 de janeiro, data de chegada da primeira remessa.

A orientação é de que os municípios que tenham alcançado as metas da primeira fase apliquem as doses para idosos de 60 ou mais e para a população quilombola, pessoas com doença renal crônica em tratamento de hemodiálise e profissionais das forças de segurança.



Casos de covid-19 nos 18 municípios que não receberam novas doses

Alcobaça - 1.226 casos

Antônio Gonçalves - 557 casos

Boninal - 557 casos

Cardeal da Silva - 256 casos

Guaratinga - 1.082 casos

Iraquara - 1.305 casos

Itaju do Colônia - 354 casos

Itanhém - 1.121 casos

Itapicuru - 1.094 casos

Itororó - 2967 casos

Jandaíra - 500 casos e 10 mortes

Maraú - 1.282 casos

Mirangaba - 425 casos

Palmas de Monte Alto - 467 casos

Piripá - 929 casos

Planaltino - 420 casos

São Gonçalo dos Campos - 1.645 casos

Wenceslau Guimarães - 1.400 casos