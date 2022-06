Chuva em PE: sobe para 126 o número de mortos; 2 pessoas continuam desaparecidas

Subiu para 126 o número total de mortes em decorrência das que atingem o estado de Pernambuco há uma semana. O balanço foi divulgado pelo governo estadual no início da tarde desta quinta-feira (2). Mais duas pessoas continuam desaparecidas.

Pela manhã, o total de mortos ainda estava em 121. O aumento foi confirmado com a localização de mais dois corpos no Curado IV, em Jaboatão dos Guararapes, e na Vila dos Milagres, no Recife, e pela incorporação de mais quatro vítimas às estatísticas após investigação social no Instituto Médico Legal (IML).

Dentre os ainda desaparecidos estão um homem vítima de um deslizamento de barreira na comunidade do Areeiro, em Camaragibe, e outro que foi arrastado pela enxurrada em Paratibe, em Paulista.

No total, as chuvas no estado já deixou 9.302 desabrigados, que estão alojadas em 111 instituições de 27 municípios.

Trinta e uma cidades decretaram estado de emergência e 51 tiveram algum tipo de prejuízo em consequência das chuvas.