Chuva na BA: moradores de pelo menos 13 cidades ficam sem energia elétrica

Em função das fortes chuvas que atingem a Bahia moradores de bairros de pelo menos 13 cidades do estado estão sem energia. De acordo com informações divulgadas pela Neoenergia Coelba, no Twitter, entre a noite de 25 de dezembro e às 8h da manhã deste dia 26 de dezembro as interrupções foram necessárias por questões de segurança, devido ao nível da água.

No Sudoeste da Bahia, segundo a Coelba, houve registros de situações críticas em Iguaí, Itapetinga, Itambé e Itororó. Em alguns bairros destes municípios, foi feito o desligamento do fornecimento. Também na região Sudoeste, a Coelba fez o desligamento de energia no trecho que margeia o Rio São José, em Poções, à pedido da prefeitura devido ao risco de rompimento de uma barragem. "Assim que houver condições seguras, sinalizada pela administração municipal, os clientes serão religados", afirmou a Coelba.

No Sul da Bahia, a situação não é diferente. "A maior criticidade está nos municípios de Floresta Azul, Ibicaraí, Itabuna, Itajuípe, Ilhéus, Coaraci e Itapitanga. Nas quatro primeiras cidades, foi preciso desligar o fornecimento por causa do nível de água e em todas existem vias de acesso obstruídas", destacou a Coelba.

As cidades mais ao norte, como Juazeiro e Jacobina, também foram atingidas pelas chuvas. "As precipitações acima da normalidade e a alta incidência de raios deixaram localidades sem acesso e prejudicaram o fornecimento de energia.

A situação também foi registrada nos municípios de Santo Antônio e Alagoinhas. Em todas as quatro cidades, nossas equipes estão atuando para normalizar os clientes afetados pela adversidade climática",informou a companhia de energia.

Neoenergia Coelba informa que dobrou equipes de atendimento

A Coelba informou que dobrou o seu efetivo de turmas em operação para atender ao aumento de ocorrências provocado pelas fortes chuvas e ventos que atingem diversas regiões do da Bahia neste sábado (25). A Bahia está incluída no alerta laranja do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), publicado, que indica que as chuvas podem chegar a 100 milímetros ao dia e os ventos alcançarem 100 km/h. Estes fatores aumentam a incidência de objetos e vegetações de grande porte sobre a rede elétrica, além de obstruir e alagar vias de acessos a bairros e municípios.

Em caso de ocorrências relacionadas à rede elétrica, os clientes têm disponíveis os seguintes canais: o envio gratuito de torpedos SMS para o número 28116, informando apenas o número da conta-contrato da unidade consumidora; o WhatsApp, através do (71) 3370-6350; a central gratuita de teleatendimento 116; a agência virtual, na página de serviços do site www.neoenergiacoelba.com.br, o aplicativo Neoenergia Coelba disponível para Android e IOS, e as nossas redes sociais pelo perfil @NeoenergiaCoelba.



DICAS DE SEGURANÇA



- Não ligue equipamentos elétricos se você estiver molhado ou descalço;

- Desconecte das tomadas os aparelhos eletrônicos que não estiverem sendo usados;

- Evite o contato caso as paredes da casa/edificação estejam úmidas e não ligue equipamentos elétricos em tomadas instaladas em paredes úmidas, elas são potenciais fontes de choques e mau funcionamento de equipamentos;

- Evite ficar em áreas descampadas (abertas) como campos de futebol, piscina, lagos, lagoas, praias, árvores, postes, mastros e locais elevados. Recomenda-se ficar dentro de casa ou em local abrigado durante a chuva;

- Procure não ficar sob as árvores e/ou estruturas metálicas durante temporais com raios e, em casa, evite o contato com objetos com estrutura metálica como fogão ou canos, sobretudo se a casa estiver em campo aberto;

- Não realize serviços em locais onde o risco de exposição aos raios seja maior, a exemplo de instalação ou manutenção de antenas de TV;

- Só instale, desligue ou remova antenas se o tempo estiver bom. Se sua antena cair sobre a rede ou próximo a ela, nunca tente segurá-la ou recuperá-la;

- Caso encontre um fio caído, jamais se aproxime, e ligue imediatamente para a Neoenergia Coelba pela central gratuita 116.