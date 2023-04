Chuvas na Bahia: turistas são resgatados de caiaque de hotel inundado em Santa Cruz Cabrália

Após a forte chuva que atingiu a cidade de Santa Cruz Cabrália, no sul da Bahia, turistas precisaram ser resgatados com caiaques e pranchas de stand up de um hotel que ficou inundado, nesta sexta-feira (21), feriado de Tiradentes.

Os hóspedes se abrigaram no segundo andar do prédio para aguardar o socorro com mais segurança. Além do primeiro andar do hotel, todos os carros que estavam no estacionamento ficaram alagados.

Diversas ruas ficaram alagadas e moradores ficaram desabrigados. A Defesa Civil do município informou que choveu 300 mm nas últimas 24 horas e que ainda contabiliza os prejuízos. As informações são da TV Bahia. Ainda segundo a emissora, até por volta das 14h, todos os bairros da cidade estavam sem energia elétrica.

Alerta

Após o avanço da maré no distrito de Corumbau, na cidade de Prado deixar algumas barracas de praia destruídas, na quarta-feira (19), a Defesa Civil do município acendeu o alerta para novos sinais de ressaca da maré.

O Inmet e a Marinha também divulgaram um alerta amarelo nas regiões sul e extremo sul. Isso significa que existe a previsão de ventos fortes e chuva até a manhã de sábado (22). De acordo com o alerta do Inmet e da Marinha, a chuva pode chegar ao volume de 50 mm por dia ou 30 mm por hora e ventos intensos de até 30 km/h.

Já na cidade de Ilhéus a precipitação causa alagamentos e transtornos para quem tenta transitar pelas ruas.