Ciclo de Aulões Enem 100% segue até sexta com transmissão online

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) iniciou mais um ciclo de Aulões Enem 100%. As revisões, preparatórias para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), acontecem até sexta-feira (27), no auditório do órgão, no Centro Administrativo da Bahia.

Todas as aulas são transmitidas ao vivo pelo Portal da Educação e nas redes sociais da Educação Bahia, bem como pelo canal do Youtube da SEC. A atividade reúne 1.600 estudantes de Salvador durante a semana. As provas do Enem serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro.

O projeto Aulões Enem 100% tem o objetivo de ampliar as oportunidades de aprendizagens de competências cognitivas e socioemocionais dos estudantes do 3º ano do Ensino Médio e da Educação Profissional e Tecnológica, com foco na melhoria do seu desempenho no exame.

As revisões abrangem todas as áreas do conhecimento. Nesta segunda (23), as revisões de História e Física foram assistidas pelos estudantes dos seguintes colégios estaduais: Abílio César Borges, localizado no bairro de Roma; Assis Chateaubriand, Edson Carneiro e Professor José Barreto de Araújo Bastos, os três em São Caetano; Paulo Américo de Oliveira e Alípio França, ambos no bairro do Bonfim; e Dois de Julho, na Fazenda Grande do Retiro, além do Colégio da Polícia Militar João Florêncio Gomes, situado na Ribeira.

A estudante Talita Oliveira, 16, 2º ano, do Colégio Estadual Abílio César Borges, disse que já está na expectativa para fazer as provas. “Esta é a primeira vez que participo de um aulão e gostei muito, pois os assuntos são revisados de forma mais leve e descontraída. Vou fazer o Enem este ano para treinar e, a partir disso, entrar no ritmo intenso para a edição de 2020, quando terei concluído o 3º ano”, revelou.

Lucas Adriano Santos, 20, 3º ano, do Colégio Estadual Professor José Barreto de Araújo Bastos, também aprovou a metodologia dos aulões. “Achei muito interessante envolver música com as revisões, pois isso nos deixa mais animados e estimulados para aprender os assuntos que mais caem no Enem. Além disso, é sempre bom trocar experiências com estudantes de outras escolas”, afirmou.

O professor responsável pelo aulão de História, Paulo Serrão, revisou alguns dos assuntos que mais caem no Enem. “Como o nosso tempo é curto, procuramos trabalhar os temas que mais são cobrados, a exemplo de Brasil Colônia; as invasões holandesas; as revoltas que ocorreram no século 19; e o governo de Getúlio Vargas, que vem caindo em provas consecutiva; além do processo da ditadura militar brasileira e a redemocratização com o governo de Sarney. Minhas dicas principais para o Enem são: ter planejamento, ler bastante e acreditar nos seus sonhos”, pontuou o educador.

Mais sobre o projeto

Como ocorreu no primeiro e segundo ciclos, em julho e agosto – quando foram contemplados estudantes de Salvador e da Região Metropolitana, respectivamente –, os aulões acontecem nos turnos matutino (das 9h às 12h) e vespertino (das 14h às 17h). O quarto e último ciclo será de 7 a 11 de outubro e, durante as aulas, o conteúdo do ENEM será intercalado com abordagens relativas às provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), cujas provas serão realizadas entre 14 e 25 de outubro.

A ação do Aulões Enem 100% abrange, no total, 160 unidades escolares de Salvador e da Região Metropolitana de Salvador, contemplando 6.400 alunos no total.