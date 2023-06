Cidade baiana ganhará parque aquático de R$50 milhões

Luís Eduardo Magalhães, no Oeste da Bahia, ganhará um parque aquático com infraestrutura gastronômica e comercial, levando uma proposta diferenciada de lazer e diversão para o município. Localizado na área rural, a cinco minutos do centro da cidade, o empreendimento batizado de Sunny Park compreenderá 81 mil metros quadrados, sendo 31.520 destinados ao parque aquático.

Assinado pelos arquitetos Carlos Emílio de Castro Mauad e Maryana de Souza Pinto, o projeto vai ser entregue pelo grupo ABL Prime em parceria com a Trinus.Co, e comercializado pela Vitrine Comercializadora.

O parque aquático, de acordo com informações obtidas pelo Alô Alô Bahia, será entregue com mais de 25 atrações, sendo nove toboáguas, duas piscinas de ondas, área kids com piscina baby e infantil, rio lento e mais. Além disso, o Sunny Park terá ainda espaços para shows e eventos, áreas de lazer, restaurantes, bares e lojas.

“O parque aquático vai gerar inúmeras oportunidades de crescimento em torno da área, iremos fazer um trabalho magnífico. O nosso projeto foi feito pelos arquitetos especialistas que já fizeram os maiores e melhores parques aquáticos do Brasil, queremos criar um conceito no Oeste da Bahia, queremos levar o que há de melhor para a população da cidade e região”, afirmou Fernando Fonseca, engenheiro e sócio proprietário do grupo ABL Prime. A empresa pretende investir cerca de R$ 50 milhões na atração, que ainda não tem data de inauguração definida.

“O projeto vem sendo feito há mais de três anos com muito carinho e cuidado, temos parceiros estratégicos que é a Trinus, um dos maiores fundos de desenvolvimento imobiliário do Brasil, e contamos com a parceria em divulgação do projeto do cantor sertanejo Jorge, que forma a dupla Jorge e Mateus”, finalizou Fonseca.

