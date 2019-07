Cidades sustentáveis, felicidade social: tema é abordado em Fórum da Ademi-BA

O mercado imobiliário baiano está se mobilizando para lançar novos empreendimentos logo no inicio do ano que vem. Segundo o presidente da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (ADEMI-BA), Cláudio Cunha, com a aprovação da Reforma da previdência no Congresso e as discussões em torno da reforma tributária, o setor já começa a reaquecer.

“O mercado imobiliário está pronto para retomar o nível de confiança diante destas reformas. A economia melhorando, o setor também melhora e deve movimentar lançamentos no começo de 2020”, afirma. A entidade promoveu na tarde de hoje (18), no Teatro Eva Hertz, no Salvador Shopping, mais uma edição do Fórum de Sustentabilidade da Ademi-BA.

O evento trouxe como tema a sustentabilidade como motivadora do bem-estar e felicidade social ao reunir representantes de incorporadoras mais especialistas no assunto. Na programação, o professor de sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e um dos autores do livro Gestão de Negócios Sustentáveis, Eduardo Pedreira defendeu a importância da sustentabilidade para tornar as pessoas mais felizes nas cidades onde vivem.

“A promoção da sustentabilidade está além do bem-estar ambiental. E essa sustentabilidade cria felicidade e torna esse ciclo virtuoso. Naturalmente, tanto a felicidade quanto as atitudes sustentáveis elas contagiam as pessoas. E tanto a infraestrutura das cidades quanto os negócios podem ajudar muito a promover isso”, destaca Pedreira.

Experiências

Em seguida, o secretário municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência de Salvador, André Fraga destacou iniciativas que acabam promovendo este conceito de felicidade social de forma sustentável, entre eles, os projetos de requalificação do Parque da Cidade, as hortas urbanas e o incentivo do uso de bicicletas.

“Uma cidade sustentável é um lugar que oferece qualidade de vida. Quando você promove ações que reestruturam o senso de comunidade isso dá condições de trazer esta felicidade, ao movimentar a cidade de forma mais fluida em espaços onde um se identifica com o outro” , defende o secretário.

Fórum de Sustentabilidade da Ademi-BA reuniu representantes do setor imobiliário no teatro Eva Hertz

(Foto: Marina Silva/ CORREIO)

Também participaram do Fórum, trazendo para o debate negócios com inovações ambientais, o presidente da startup Interakt Victor Cavalcanti e uma das fundadoras da startup Solos, Saville Alves. Outro destaque foi a palestra do diretor da Casacor Bahia 2019, Carlos Amorim, que dirigiu o PAC das cidades históricas baianas. No fórum, o Amorim abordou o tema “Baía de Todos os Santos: Sustentabilidade e Cultura”. Para o diretor de Gestão Sustentável da Ademi-BA e coordenador do evento, Rafael Valente é fundamental expandir o significado da sustentabilidade. “Se tivermos um ambiente que reduz a infelicidade e o setor pode contribuir com isso e nós podemos fazer, então, nós vamos fazer”.

Na próxima quinta-feira (25), a Ademi premia os melhores do ano. O Prêmio Ademi tem como objetivo reconhecer a atuação de empresas e os melhores projetos no ramo da construção. Entre as categorias a Empresa do Ano, Empresa Revelação do Ano, Lançamento Imobiliário, Lançamento Imobiliário Habitação Econômica, Empreendimento Imobiliário, Empreendimento de Habitação Econômica e Inovação Acadêmica – esta última voltada para estudantes universitários.