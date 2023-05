Ciência e tecnologia recebem R$25 milhões investimentos na Bahia

Nesta quinta-feira (25) foi anunciado um investimento de R$25 milhões para a pasta de ciência e tecnologia estadual. O Parque Tecnológico da Bahia receberá R$9 milhões. O anúncio foi feito durante visita da Ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, a Salvador, em cerimônia com o governador Jerônimo Rodrigues no Centro de Operações Integradas (COI), no Centro Administrativo da Bahia.

Estiveram presentes no evento nomes como a deputada estadual Olívia Santana, a deputada federal Alice Portugal, o Diretor de Inovação da Finep (Financiadora de Estudos e Projetos) Elias de Souza, reitores dos Institutos Federais e universidades estaduais e representantes da Universidade Federal da Bahia.

O valor, que vem do Fundo Nacional de Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia, irá para a construção do Centro de Inovação e Tecnologias Estratégicas, que vai atender demandas da indústria relacionadas à biotecnologia. Além disso, o investimento facilitará pesquisas na área de inteligência artificial, a implementação do Programa de Interiorização do Parque Tecnológico e da Estação Maker da Indústria Criativa, que foca na produção de conteúdos como games e podcasts.

Segundo André Pinho Joazeiro, Secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, a previsão de entrega dos laboratórios do Parque Tecnológico é de um ano e três meses. "A gente assinou hoje o convênio, então eu posso receber o recurso, aí nós vamos levar uns três meses para começar uma obra, licitar e começar a fazer um investimento, e mais um ano para esse laboratório estar pronto", afirmou.

Além desses destinos, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação anunciou o projeto de criação de três programas de residência em tecnologias da informação e comunicação, as chamadas TICs, desenvolvidos em parceria com a organização Softex. Um deles será o programa de residência em Ilhéus, voltado para o fortalecimento do setor de TICs no sul do estado. O valor total que será investido para a realização do programa é de R$15 milhões.

“A era digital aumentará o fosso de desigualdades se nós não tivermos a capacidade de fazer o letramento e a inclusão digital do nosso país, e faremos isso através de um grande programa de formação de profissionais para atuar nas áreas de TI, da comunicação e nas chamadas tecnologias emergentes, como Inteligência Artificial, segurança cibernética e computação quântica”, afirmou a Ministra.

O governador do estado, Jerônimo Rodrigues, aproveitou o evento para ressaltar a importância de inserir a ciência no ensino desde cedo. “A ciência não começa na universidade. Se começa, está errado. Ela tem que começar na iniciação científica lá no infantil. É de lá que nós temos que estimular as nossas crianças a gostarem do conhecimento, a se descobrir. É no [ensino] fundamental. E a responsabilidade, é claro, vai se elevando”, disse o governador.

Jerônimo defendeu, também, a construção de um Sistema Único de Ciência e Tecnologia, nos moldes do Sistema Único de Saúde, para que o Estado e os municípios assumam a responsabilidade sobre o assunto, além de afirmar que o Brasil deve explorar a potência exportadora de tecnologia, não apenas importar.

Para Luciana, os valores voltados para esses projetos são um reflexo do retorno do Brasil à crença na ciência. “Todos esses investimentos que anunciamos hoje têm o objetivo de ampliar o acesso da população aos benefícios da Ciência e Tecnologia, gerando bem-estar e qualidade de vida para as brasileiras e brasileiros”, afirmou a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Investimentos na saúde

Além do valor dedicado à tecnologia, Luciana Santos divulgou também a liberação de R$1 milhão em recursos do Fundo Nacional de Saúde, no âmbito do edital de doenças negligenciadas. Os recursos serão aplicados na avaliação de um biomarcador e no desenvolvimento de um teste diagnóstico de baixo custo para a Doença de Chagas.

De acordo com a ministra, esses dois produtos inovadores vão contribuir para o diagnóstico precoce e para o monitoramento da doença, evitando que ela se desenvolva para um quadro grave.

Desastres naturais

Na cerimônia, a ministra anunciou também que foi assinado um acordo entre o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) e o Governo do Estado, com o objetivo de fortalecer as ações de prevenção, monitoramento e alerta de desastres naturais.

Luciana apresentou também a decisão do Cemaden, que hoje cobre cerca de 1050 municípios, de ampliar essa cobertura para 1803 municípios.

“Por isso reafirmo: em nosso governo, a ciência é pilar do desenvolvimento nacional, e é através da pesquisa, do desenvolvimento e da inovação que transformaremos conhecimento em riqueza e retomaremos o crescimento econômico com geração de oportunidades, emprego e renda”, declarou a ministra durante a cerimônia.

