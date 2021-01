Cinco pessoas ficam feridas em acidente com três carros, ônibus e micro-ônibus em Periperi

Cinco pessoas ficaram feridas em um grave acidente envolvendo três carros, um ônibus e um micro-ônibus em Periperi, na manhã deste domingo (10). De acordo com a Transalvador, a colisão aconteceu por volta das 7h20, na Avenida Suburbana, sentido Calçada, perto da estação de trem.

Ainda segundo o órgão de trânsito, os cinco veículos estavam no mesmo sentido. Informações preliminares indicam que o acidente teria sido causado pelo micro-ônibus, que faz parte do Sistema de Transporte Especial Complementar (Stec).

O microônibus teria batido e arrastado os três carros menores. Em seguida, houve a colisão com o ônibus do consórcio Integra. No entanto, a perícia da Transalvador ainda deve confirmar o que motivou o choque.

As cinco pessoas que ficaram feridas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Todas foram encaminhadas a hospitais da cidade, mas não há informações sobre quais teriam sido unidades nem sobre o estado de saúde das vítimas.