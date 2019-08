Cineastas e produtores baianos lançam manifesto em defesa da Ancine

Produtores, cineastas, roteiristas, atores e pessoas ligadas à cultura da Bahia lançaram nesta quarta-feira (7) um manifesto em defesa do cinema nacional e da Agência Nacional de Cinema (Ancine), depois das falas do presidente Jair Bolsonaro contra a instituição.

A iniciativa de organizar o manifesto foi da Associação de Produtores e Cineastas da Bahia (APCBahia) e assinam o documento nomes como Wagner Moura, Henrique Dantas, Helena Ignez, Orlando Senna e outros.

Ao CORREIO, Henrique Dantas, responsável por "Admirável Mundo Novo" e "Sinais de Cinza", afirmou que a sociedade precisa lutar pela cultura brasileira. "A gente tem que entender que o audiovisual ele é a janela da sociedade, a porta da sociedade, como a cultura de uma forma geral. Ele que mostra quem somos, ele que mostra pra onde vamos, o que queremos ser. A cultura, na sociedade, é a coisa mais importante que pode existir depois da educação e da saúde. Por tudo que o FSA tem feito, o audiovisual tem feito de geração de emprego, de PIB... A gente tá falando de 0,5% do PIB, de 330 mil empregos, de muita coisa, muita gente envolvida. A cada R$ 1 investido no audiovisual volta R$ 2,6", diz Dantas.

Ele conta que a Ancine estava valorizando projetos de vários pontos do Brasil. "Pela primeira vez, no Brasil, a gente teve produções que não eram só do Rio e de São Paulo. Longas do Acre, do Amapá, da Amazônia, do Pará. É muita coisa acontecendo. O que a gente está tentando mostrar para a sociedade é que a cultura é, sim, muito importante", diz.

Dantas compara: "A gente vê muita gente pagando milhares de reais para ir pra Paris pra ver cultura e a gente não consegue entender que essa cultura também faz parte da nossa vida, da nossa história, que nós temos nossos Louvrezinhos pequenos, nossas torres eiffelzinhas pequenas, nossos Seninhas. A gente tem também essa plataforma importante de cultura e a gente precisa lutar por ela, todo mundo. A cultura não é só de quem faz, é também de quem consome, é de todo mundo".

O texto do manifesto acusa o novo governo de querer "destruir a autonomia da sociedade civil", substituindo-a pela barbárie. Diz ainda que o governo federal investe "como um trem desgovernado" contra o cinema nacional. "Não imaginávamos tamanha sanha predatória, justamente porque o mercado audiovisual é um setor fora da curva da crise econômica que o pais enfrenta", afirma o manifesto, que destaca um crescimento de 8% ao ano do setor.

O texto critica o que chama de desmonte da Ancine, apontada como essencial para o crescimento do cinema nacional. Relaciona o ataque atual, "estúpido e cruel", ao que aconteceu com a Embrafilme, em 1990, extinta pelo governo Collor, o que "provocou uma crise profunda no cinema brasileiro, cuja retomada foi longa, lenta e penosa".

Cinco ações do governo federal são listadas como "desastrosas" para o setor do cinema e audiovisual. A extinção do Ministério da Cultura, rebaixado ao nível de secretaria ligada ao Ministério da Cidadania; as mudanças na Leia Rouanet; a transferência do Conselho Superior do Cinema do Ministério da Cidadania para a Casa Civil; a transferência do núcleo da Ancine do Rio para Brasília; e, por fim, a ameaça de retirar da Ancine a gestão do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA).

Bolsonaro atacou a Ancine várias vezes no mês de julho. Ele criticou o suposto "ativismo" na produção de filmes brasileiros, citando como exemplo o filme "Bruna Surfistinha", que narra a história de uma ex-garota de programa. "Agora há pouco, o Osmar Terra (Cidadania) e eu fomos para um canto e nos acertamos. Não posso admitir que, com dinheiro público, se façam filmes como o da Bruna Surfistinha. Não dá. Ele apresentou propostas sobre a Ancine, para trazer para Brasília. Não somos contra essa ou aquela opção, mas o ativismo não podemos permitir, em respeito às famílias, uma coisa que mudou com a chegada do governo", disse o presidente. No mesmo dia, ele assinou a transferência do Conselho Superior de Cinema, responsável pela política nacional de audiovisual, do Ministério da Cidadania para a Casa Civil. O objetivo é que o Palácio do Planalto tenha mais influência sobre o órgão. Oficialmente, o intuito é "fortalecer a articulação e fomentar políticas públicas necessárias à implantação de empreendimentos estratégicos para a área".

Wagner Moura é um dos signatários do manifesto

Leia o manifesto:

O Brasil vive uma época estranha e dissoluta. A cada dia presenciamos novos atos que ameaçam nosso processo civilizatório. O Governo Federal atenta contra os direitos dos trabalhadores e pensionistas, contra a educação e a universidade pública, contra os povos indígenas e quilombolas, contra a liberdade de imprensa e o direito constitucional, enfim, contra os setores produtivos, criativos, que representam um pensamento de liberdade e diversidade no país. Essas investidas representam o atraso e o retrocesso nas práticas democráticas, no avanço das políticas públicas e das conquistas sociais. O que eles querem é destruir a autonomia da sociedade civil, e em seu lugar erigir a BARBÁRIE!

E, como um trem desgovernado, o governo federal investe contra o cinema nacional. Não imaginávamos tamanha sanha predatória, justamente porque o mercado audiovisual é um setor fora da curva da crise econômica que o pais enfrenta. Com um crescimento de 8% ao ano e representando aproximadamente 0,5% do PIB nacional, o audiovisual brasileiro tem números superiores ao das indústrias de celulose, têxtil, farmacêutica, entre outras. Atualmente, o setor movimenta R$ 25 bilhões por ano e mais de 12 mil empresas empregam cerca de 340 mil profissionais direta e indiretamente.

Para que pudéssemos atingir esse patamar, foi, e tem sido fundamental a atuação da Agência Nacional do Cinema – ANCINE, autarquia especial criada em 2001 que regula e fomenta a atividade do setor audiovisual no país. Nos últimos meses, presenciamos, estarrecidos, o processo em curso de DESMONTE que a ANCINE está sofrendo. Esse movimento estúpido e cruel de ataque à ANCINE e ao cinema nacional, por incrível que pareça, tem precedente na história: a extinção da EMBRAFILME em 1990, promovida pelo governo Collor, que provocou uma crise profunda no cinema brasileiro, cuja retomada foi longa, lenta e penosa. O Cinema Nacional, além de carregar consigo toda uma cadeia produtiva econômica, sendo capaz de gerar emprego, tributos e renda, é uma linguagem necessária para a construção da identidade de um povo, sendo um dos mais eficientes canais de difusão da cultura de nosso país em todo o mundo.

São muitas, e diversas, as desastrosas intervenções do Governo Federal na cultura e no setor audiovisual:

1. A extinção do Ministério da Cultura – MinC e sua incorporação, rebaixada ao nível de secretaria, ao Ministério da Cidadania. Criado em 1985, como uma conquista do setor cultural do país, o MinC já havia sido extinto no Governo Collor e o setor cultural sofreu as consequências desse ato durante longos anos.

2. As mudanças na Lei Rouanet, reduzindo drasticamente o teto para captação na iniciativa privada.

3. Transferência do Conselho Superior do Cinema do Ministério da Cidadania para a Casa Civil, reduzindo o número de representantes da indústria audiovisual e da sociedade civil e, com isso, promovendo o esvaziamento do Conselho, órgão responsável pela política nacional do audiovisual.

4. Transferência do núcleo de gestão da ANCINE do RJ (onde está desde a sua fundação em 2001) para Brasília. Ato absolutamente desnecessário, que apenas irá provocar aumento dos custos para o erário.

5. Ameaça de retirar da ANCINE a gestão do Fundo Setorial do Audiovisual – FSA, a principal fonte de fomento ao mercado de cinema e televisão no país. Essa medida deve aumentar a ingerência do Poder Executivo na destinação de recursos ao setor audiovisual.

6. Ameaça de extinção da ANCINE, feita pelo próprio Presidente da República em afirmação de que se ela não for privatizada ou extinta terá um filtro, ou seja, a censura prévia, contrariando frontalmente a Constituição do país que diz que “é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística”.

Enfim, essas intervenções descabidas e autoritárias e o clima geral de medo e insegurança que elas provocam, se desdobram na paralisia das linhas de fomento do FSA (ver os editais “Audiovisual Gera Futuro” e o das “TVs Públicas” que estão totalmente parados). Certamente que tudo isso já está provocando graves consequências no mercado, o que brevemente será atestado com a queda no número de produções no ano de 2019 e nos próximos anos.

Mudanças podem acontecer e serão bem-vindas, desde que sejam fruto de amplo debate do Poder Executivo com o Setor Audiovisual, a Sociedade Civil e o Congresso Nacional. Essas mudanças precisam consolidar o que existe de positivo, como a democratização no acesso às linhas de fomento, a desburocratização do processo de prestação de contas, e a regionalização no fomento às obras audiovisuais.

A Associação de Produtores e Cineastas da Bahia – APCBahia não concorda com a perspectiva em curso e afirma sua posição em defesa do Cinema Nacional e contra o processo de DESMONTE da ANCINE e da criminalização da Cultura.

Por fim, conclamamos as forças vivas da sociedade brasileira, e particularmente ao CONGRESSO NACIONAL, a se levantaram em defesa da DEMOCRACIA, das LIBERDADES e das POLÍTICAS PÚBLICAS conquistadas.

ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES E CINEASTAS DA BAHIA – APCBAHIA E 300 PRODUTORES, REALIZADORES E PROFISSIONAIS DO AUDIOVISUAL, ABAIXO ASSINADOS:

