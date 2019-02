Circuitos do Carnaval terão ação de combate a dengue até dia 28

Com a grande circulação de pessoas na cidade em função da proximidade do Carnaval, a Prefeitura de Salvador informou que fará ações até sexta-feira de Carnaval (28) para garantir o controle vetorial do inseto transmissor da dengue, zika e febre chikungunya.

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) iniciou o trabalho na segunda-feira (18) com a borrifação de inseticida, panfletagem e inspeção em hotéis da capital baiana.

Nas localidades do circuitos tradicionais (Barra/Ondina, Campo Grande e Pelourinho) e nas comunidades que receberão a folia nos bairros como Cajazeiras X, Boca do Rio, Plataforma, Periperi, Pau da Lima, Itapuã e Liberdade, as ações de aplicação de larvicidas e borrifação Ultra Baixo Volume (UBV) começaram na segunda-feira (18) e vão até 27 de fevereiro sempre à noite ou em horários estratégicos para evitar aglomeração de pessoas.

Leia também: Seis bairros nobres de Salvador têm alto risco de infestação do Aedes aegypti; veja

"Desde do início do ano, as equipes do CCZ intensificaram as ações de contingência contra o Aedes nos circuitos da folia com a eliminação dos focos com a aplicação de larvicidas nas visitas casa a casa, além do tratamento nos logradouros públicos como praças e ponto de ônibus. Nessa fase mais próxima do carnaval, passaremos para fase da borrifação de inseticida com o uso da ubv costal para que até a folia possamos atingir um índice de infestação próximo de zero, sobretudo, nos locais onde teremos grande circulação de pessoas", explicou a coordenadora do CCZ, Andrea Salvador.

Os profissionais também intensificarão os trabalhos educativos no aeroporto, rodoviária, porto de Salvador, ferry boat e estações transbordo prestando orientações a respeito de medidas de prevenção das doenças. Equipes do CCZ também estarão de plantão durante todo Carnaval para realizar o bloqueio focal nas residências com suspeita de pessoas acometidas por alguma arbovirose.

Dicas para manter o mosquito afastado