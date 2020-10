O ex-governador do Ceará e ex-ministro Ciro Gomes (PDT) afirmou nesta terça-feira (13) que testou positivo para covid-19. Ciro disse que fez o teste após sentir sintomas de gripe no sábado (10) e que está bem de saúde.



Conforme nota publicada em rede social, Ciro Gomes "está bem, com acompanhamento médico e em isolamento em casa". A companheira do político, Giselle Bezerra, testou negativo para a doença.

