Cirurgia de médium Divaldo Franco é remarcada para a tarde desta quarta (29)

O médium baiano Divaldo Franco, fundador da Mansão do Caminho, será submetido a um procedimento cirúrgico nesta quarta-feira (29), às 14h, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. O adiamento da cirurgia no líder religioso de 93 anos, que seria realizada nesta terça (28), ocorreu por “interesse do próprio hospital”, de acordo com o centro espírita.

Divaldo deu entrada na unidade nessa segunda (27) para os exames pré-operatórios. O procedimento será realizado com o objetivo de promover a correção de três hérnias de disco, problema que afeta a coluna.

"Sensibilizado com as manifestações de solidariedade, através de preces e vibrações, Divaldo agradece as expressões fraternas e solidárias dos corações amigos, desejando a todos muita paz", diz nota divulgada pela Mansão do Caminho, nesta terça.

Na véspera, a instituição havia informado que o orador espírita tinha estado de saúde estável. A vice-presidente da Mansão, Telma Sarraf, comentou que o médium estava bem e tranquilo.

Em maio deste ano, na véspera de seu aniversário, Divaldo Franco lançou o livro ‘Vidas Vazias’, ditado por sua guia espiritual Joanna de Angelis.

Como em todas as suas mais de 250 obras, a renda das vendas é revertida para as Obras Sociais Mansão do Caminho, entre os bairros de São Marcos e Pau da Lima, em Salvador. Fundada em 1952 por Divaldo Franco e Nilson Pereira, a instituição atende diariamente cerca de 5 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social.