Claudia Leitte mostra barrigão de sete meses: 'Vamos, minha bebê'

A cantora Claudia Leitte fez show no sábado (22), em Campinas, e usou as redes sociais para mostrar detalhes da apresentação. A artista chegou a anunciar no início do mês uma pausa na agenda por conta da reta final da gravidez, mas mesmo assim subiu ao palco ontem.

No Instagram, Claudia postou uma foto antes do show mostrando a barrigona de grávida. "#Showtime! #DressRoom! Vamos, minha Bebê #Bela!!!".

Além das suas músicas, Claudia tocou clássicos do forró no show, como "Eu só quero um xodó", de Dominguinhos. Ainda durante o show, Claudinha contou que nunca teve desejo durante a gravidez, mas que dessa vez era diferente. "Quando a cantora, grávida, tem desejo de milho cozido no meio do show. E o público atende o desejo", afirmou, recebendo o quitute junino em pleno palco.

À espera de uma menina, Claudia, casada com o empresário Márcio Pedreira, já é mãe de Davi e Rafael.