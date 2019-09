Claudia Leitte se derrete ao ver filha sorrindo enquanto mama

A cantora Claudia Leitte compartilhou com seus fãs momentos de fofura da sua filha Bela. Em seu perfil no Instagram, ela postou dois vídeos em que aparece com a caçula. Em um deles, Bela chega a sorrir para a mãe, que se derrete.

“Eu também faço isso aqui! Mamo e ficou ouvindo minha mãe falar e faço cocô também e xixi toda hora… oh meu Deus!”, diz a cantora ao perceber que a filha está sorrindo.

Na legenda, Claudia diz que sente como se a filha sempre tivesse feito parte de sua vida. “Ela não tem nem um mês e parece que sempre fez parte da minha vida! Obrigada”.

Famosos e fãs comentaram a publicação. “Que sorriso de satisfação! Que benção! Mamãe mais carinhosa”, escreveu Ivete Sangalo. Que Bela mais Bela meu Deus. Uma benção! E quanto cabelo… Com um mês já tem mais cabelo que a Zoe com 9 meses eheheh…”, disse Sabrina Sato.