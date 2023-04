Cliente negro recebe comanda com palavra 'preto' em churrascaria de luxo

Um servidor público denunciou ser vítima de discriminação racial na churrascaria Fogo de Chão, em Brasília. Gilberto Martins, 43, recebeu uma comanda com a palavra "preto" escrita nela.

O caso aconteceu durante um evento na última quinta-feira (6). Segundo o Uol, ele recebeu o papel ao fim da confraternização.

Gilberto chegou a questionar um funcionário sobre a inscrição. O colaborador informou que a explicação seria, supostamente, pela cor da camisa dele - que era cinza.

Entretanto, nenhum dos colegas do servidor tiveram a cor da vestimenta anotada na comanda.

"Não sabia sequer como reagir. No primeiro momento, o que pensei foi: não vou estragar a noite dos meus amigos com tantos questionamentos, deixa isso para lá. Paguei a conta e fomos embora. Quando estava voltando para casa, fiquei com aquilo martelando na cabeça. Fiquei muito triste, angustiado, comecei a pensar nos meus filhos. Tenho um casal de filhos, negros. Fiquei pensando: será que meus filhos vão ter que passar por isso?", questionou, ao Uol, Gilberto Martins.

Gilberto foi até a delegacia em busca de orientações sobre o que fazer e foi instruído a registrar o boletim de ocorrência.

Segundo Gilberto, após a repercussão do caso, ele foi procurado por um funcionário do restaurante, que tentou eximir o estabelecimento de culpa. "Quando ele me ligou, o absurdo maior foi ele ter me dito o seguinte: que essa situação era muito absurda e que isso era impossível de ter acontecido porque eles não usam caneta de tinta azul no estabelecimento", disse Gilberto Martins.

Depois disso, ainda segundo Gilberto, um representante nacional da franquia entrou em contato com ele e afirmou que um funcionário que teria feito o ato racista e outro, que o acobertou, foram identificados e seriam punidos.

Em nota, a churrascaria pediu desculpas ao cliente e disse que não compactua "com nenhuma forma de discriminação ou sequer a percepção da mesma". "Sendo assim, afirmamos que medidas internas cabíveis ao caso já foram providenciadas, tal como o reforço do nosso programa de treinamento a todos colaboradores da rede."