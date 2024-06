SÃO JOÃO

Onde comprar bolo, amendoim, milho e mais até a última hora, sem precisar encomendar

O CORREIO separou uma lista de oito locais em Salvador, com loja física ou delivery, que estão vendendo comidas típicas juninas

Carolina Cerqueira

Publicado em 16 de junho de 2024 às 11:00

Confira os destaques do cardápio de cada local Crédito: Divulgação/Delicatessen Doce Pão

As músicas, as bandeirolas e as vestimentas ajudam a compor a festa, mas os quitutes juninos não podem faltar. Na falta de tempo na correria do dia a dia para comprar os ingredientes e colocar a mão na massa, o ideal é encontrar tudo prontinho.

Se não precisar encomendar com antecedência, então, melhor ainda. Veja a seguir oito opções de locais para comprar comidas típicas até o dia 24 - e nem mesmo os atrasadinhos vão ficar de fora.

Almacen Pepe

As três unidades do Almacen Pepe vão funcionar durante o São João com quitutes artesanais de fabricação própria disponíveis para compra. O cardápio contempla itens tradicionais como bolos, licores e pamonhas. O destaque vai para os doces como maçã do amor, cocadas e bala de jenipapo.

Almacen Pepe tem três lojas físicas pela cidade Crédito: Divulgação/Almacen Pepe

Destaques do cardápio:

Maçã do amor – R$ 9,73

Ambrosia – R$ 12,25 100g

Cocada – R$ 78,83 o kg

Pamonha de milho – R$ 54,61 o kg

Pamonha de carimã - R$ 60,85 o kg

*Compras nas lojas físicas e encomendas e reservas no telefone (71) 98173-6847

Endereço: Av. Santa Luzia, 985 – Horto Florestal; Av. Paulo VI, 1498 – Pituba; Av. Alphaville, 199 - Patamares

Telefone: (71) 3015-5100 - Loja Pituba; (71)3356-2486 - Loja Horto Florestal; (71)3011 9001 - Loja Alphaville

Funcionamento: Loja Horto - de seg a qua, das 7h às 21h; e de qui a dom, das 7h às 23h; dia 23, das 6h às 21h; e dia 24, das 7h às 21h / Loja Alphaville: de seg a dom, das 7h às 21h; dia 23, das 6h às 21h; dia 24, das 7h às 21h / Loja Pituba: de seg a sáb, das 7h às 21h; e dom, das 7h às 14h; dia 23, das 6h às 14h; dia 24, das 7h às 14h

Delicatessen Doce Pão

A Delicatessen Doce Pão vai funcionar durante todo o São João com opções de sabores variados de bolos, além de quitutes tradicionais como canjica, lelê, cuscuz de tapioca e amendoim.

Delicatessen tem quitutes tradicionais como canjica, pamonha, cuscuz e amendoim Crédito: Divulgação/Delicatessen Doce Pão

Destaques do cardápio:

Canjica normal ou zero - R$ 44,99 o kg

Pipoca gourmet – R$ 50,90 o kg

Cocada – R$ 42,99 o kg

Lelê - R$ 29,99 o kg

Sequilho salgado – R$ 64,99

*Compras nas lojas físicas ou no iFood. Para quem preferir encomendas, pedidos serão aceitos até 16h do dia 22/06, pelo telefone (71) 3165-0005

Endereço: Av. Dom João VI, 474 - Brotas; Rua Barros Falcão, 296 - Matatu; Rua das Hortênsias, 821 - Pituba; e Rua do Uruguai, 213 - Uruguai

Telefone: (71) 3033-0287 - Brotas / (71) 3493-3367 - Matatu / (71) 3165-0055 - Pituba / (71) 3230-3142 - Uruguai

Funcionamento: de seg a sáb, das 6h até 22h; dia 23, das 6h até 20h; dia 24, das 6h às 22h

Bolo das Meninas

No Bolo das Meninas, o destaque do cardápio vai, além dos licores simples e cremosos de R$39 a R$49, para as opções de combos de três a 14 pessoas. Eles contemplam bolos, amendoim, canjica, mingau, pamonha e pão delícia.

Bolo das Meninas tem opções de licor a partir de R$39.90 Crédito: Divulgação/Bolo das Meninas

Destaque do cardápio:

Combo fogueirinha (até 3 pessoas) - R$ 90

Combo anarriê (até 5 pessoas) - R$ 185

Combo quentão (até 8 pessoas) - R$ 240

Combo quadrilha (até 14 pessoas) - R$ 420

*Compras nas lojas físicas ou pelo site e iFood. Encomendas podem ser feitas até o dia 20/06

Site para pedidos: www.bolosdasmeninas.com.br

Endereço: Rua Território do Acre, 159 – Pituba; e Rua Catharina Paraguassú, 365 - Graça

Telefone: (71) 99910-5701 - Loja Pituba / (71) 99966-2086 - Loja Graça

Funcionamento: Loja Pituba - de seg a sex, das 8h30 às 19h30; no dia 23, das 8h às 16h; dia 24, das 8h30 às 16h / Loja Graça - seg, das 12h às 18h; ter a sáb, das 9h30 às 18h; dia 23, das 8h às 16h (fechado no dia 24)

Mairoca

Na Mairoca, as opções vão desde canjica, cuscuz de tapioca e bolos até criações inspiradas em sabores como brigadeiro de milho brûlée, além de opções salgadas como cuscuz e torta. O destaque vai para os kits oferecidos em bolsas de palha presenteáveis. Todos os produtos são sem conservantes e a produção é sem glúten, sem lactose e sem açúcar.

Toda a produção é sem glúten, sem lactose e sem açúcar Crédito: Divulgação/Mairoca

Destaque do cardápio:

Bolsa Palha que leva Canjica, Bolo de Aipim, Brigadeiros de Paçoca e de Milho e Torta de Frango com Milho - R$209 (app Mairoca) | R$228 (iFood)

Bolsa Palha montada com Canjica, Bolo de Carimã, Brigadeiros de Paçoca e de Milho e Cuscuz de Camarão - R$209 (app Mairoca) | R$228 (iFood)

*Compras pelo site ou iFood

Site para pedidos: mairocaoficial.com.br

Telefone: (71) 99407-2604

Funcionamento: todos os dias, das 10h às 20h

Delicatessen São Miguel

A Delicatessen São Miguel, no Cabula, vai funcionar durante todos os dias de São João, das 6h até às 21h30. Não há serviço de delivery, mas basta passar por lá e comprar os produtos prontos. Há uma variedade de bolos, além de canjica, mingau, amendoim cozido e milho. Para quem busca bebida, os licores também estão disponíveis na loja.

Há uma variedade de bolos, além de canjica, mingau, amendoim cozido e milho Crédito: Divulgação/Delicatessen São Miguel

Destaque do cardápio:

Canjica – R$ 54,99 kg

Mingau de milho – R$ 34,99 kg

Amendoim cozido – R$ 29,99 kg

Milho verde cozido – R$ 3,50 a unidade

Licor – a partir de R$ 29,99

Endereço: Rua Silveira Martins,111 - Cabula

Telefone: (71) 99940-4840 ou (71) 3493- 3228

Funcionamento: todos os dias, das 6h às 21h30

Fazenda Esperança

Para quem quer receber as comidas típicas em casa, a dica é a Fazenda Esperança, que entrega em toda a cidade de Salvador e ainda em Lauro de Freitas. Os quitutes vêm da propriedade rural que fica em Ribeira do Amparo e não levam conservantes. Por isso, são vendidos congelados ou resfriados. A fazenda existe há sete anos e o comércio em Salvador e Região Metropolitana começou em 2020, durante a pandemia.

Quitutes vêm de propriedade rural e não levam conservantes Crédito: Divulgação/Fazenda Esperança

Destaques do cardápio:

Amendoim cozido congelado – R$ 34 o kg

Cuscuz de tapioca – R$ 12,90 250ml

Mingau de tapioca ou de milho – R$ 8,90 250ml

Munguzá - R$ 9,90 250ml

Milho cozido – R$ 7,90 unidade

Pamonha doce (tradicional, com queijo ou com coco) - R$ 25,90

Pamonha salgada (tradicional, com queijo ou com carne seca) - R$ 25,90

Licor – a partir de R$ 28,90

*Entrega é feita em toda a cidade de Salvador e em Lauro de Freitas – pedidos acima de R$ 100 reais têm frete grátis; abaixo desse valor, frete fica, em média, R$ 15. Compras devem ser realizadas com, ao menos, 24 horas de antecedência.

Site para pedidos: www.fazendaesperanca.net

Telefone: (71) 98477-0606

Funcionamento: Todos os dias, das 8h às 18h

Rancho do Bolo

Nas lojas do Rancho do Bolo na Pituba e no Rio Vermelho, é possível passar para comprar os produtos ou ainda pedir por delivery através do aplicativo iFood. No cardápio, o destaque é a variedade de bolos, inclusive com opções sem leite, açúcar e trigo.

Cardápio tem opções sem leite, açúcar e trigo Crédito: Divulgação/Rancho do Bolo

Desataques do cardápio:

Bolo de fubá - de R$ 16 a R$ 56

Bolo de fubá com goiabada, de aipim ou de carimã – de R$ 18 a R$ 70

Bolo de aipim caramelizado – de R$ 22 a R$ 80

Bolo de milho ou de tapioca – de R$ 20 a R$ 75

Bolo de tapioca com doce de leite ou de tapioca caramelizado – de R$ 24 a R$ 87

Bolo de laranja – de R$ 15 a R$ 50

Bolo de paçoquinha - de R$ 22 a R$ 75

Bolos sem lácteos, sem trigo e sem açúcar (sabores aipim, fubá com coco, banana com canela, carimã, abacaxi com coco, tapioca, paçoquinha, chocolate com paçoquinha, ameixa, café com chocolate e integral) - de R$ 22 a R$ 70

*Compras podem ser feitas na loja física ou no Ifood

Endereço: Rua Território do Guaporé, 344 – Pituba; Rua Odilon Santos, 205 – Shopping Rio Vermelho; e Ferreira Costa da Av. Paralela

Telefone: (71) 3015-0958 - Loja Pituba / (71) 99224-8898 - Loja Shopping Rio Vermelho / (71) 99100-8247 - Loja Ferreira Costa

Funcionamento: Loja Pituba – de seg a sex, das 8h às 19h; sáb, das 8h às 17h30; dia 23, das 8h às 18h / Loja Rio Vermelho – de seg a sex, das 9h30 às 19h; sáb, das 8h às 17h; dia 23, das 8h às 17h / Loja Ferreira Costa – de seg a sáb, das 8h às 20h30; dia 23, das 9h às 15h; dia 24, das 9h às 18h30

Bolo da Luz

A loja Bolo da Luz, na Pituba, vai estar aberta no dia 23 de junho. É possível passar para comprar os produtos já prontos expostos na loja ou ainda pedir por delivery através do aplicativo iFood. Entre as opções, a caixa de São João ganha destaque, reunindo um pouquinho de cada quitute, ideal para quem vai passar a festa em casa com poucas pessoas.

No cardápio, a variedade de sabores de bolos chama a atenção Crédito: Reprodução/Redes Sociais Bolo da Luz

Destaque do cardápio:

Milho cozido – R$ 5 a unidade

Amendoim cozido – R$ 20 250g

Amendoim doce – R$ 12 150g

Balinha de jenipapo – R$ 20

Mingau de tapioca - R$ 20 500ml

Mungunzá - R$ 20

Box São João: 1 canjica, 4 milhos cozidos, 500g de amendoim, 500ml de mingau de tapioca, 500ml de mingau de milho, 1 bolo de aipim P, 1 bolo de milho P, 1 caixa de mini pão do reino, 1 pacote de amendoim doce e balinhas de jenipapo – R$ 240

*Compras podem ser feitas na loja física ou no Ifood

Endereço: Rua Mato Grosso, 174, Pituba

Telefone: (71) 9900-7303

Funcionamento: de seg a sex, das 7h às 19h; dias 22 e 23, das 7h às 15h (fechado no dia 24)