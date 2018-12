Clientes do Banco do Brasil poderão sacar dinheiro pelo WhatsApp

Se você é cliente do Banco do Brasil (BB), saiba que sacar dinheiro ficou ainda mais simples. O BB tornou-se o primeiro banco a possibilitar os saques pelo WhatsApp.

Não precisa usar cartão para concluir a operação e as retiradas, por enquanto, são de R$ 300 por dia, no máximo. Sempre em valores múltiplos de R$ 10.

Para iniciar a operação, o cliente precisa inicar uma conversa pelo aplicativo de mensagens com o número (61) 4004-0001. Feito isso, é preciso digitar "saque sem" ou "saque sem cartão". O assiste virtual irá perguntar o valor do saque, solicitar a senha do cartão e enviar um código.

Com esta chave, o cliente deve dirigir-se a qualquer terminal de atendimento do Banco do Brasil. Mas atenção: o código só tem validade até às 23h59 do dia da solicitação.

De acordo com a instituição financeira, a transação é segura, pois as mensagens são criptografadas de ponta a ponta, o que impede o rastreamento por terceiros.

Outros serviços

Com a novidade do saque, os clientes do BB podem fazer 15 tipos de transações pelo WhatsApp.

Em junho, o banco possibilitou que consultas de saldos e extratos fossem realizados pelo aplicativo.

Além disso, em outubro, foram lançadas as transações financeiras, como recarga de celular e transferência entre contas.

