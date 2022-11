Clube de Séries é lançado por especialistas com aula gratuita sobre 'A Casa do Dragão'

Um espaço para discutir seriados e entender melhor aspectos técnicos, narrativos e impactos culturais das obras. Essa é a proposta do Clube de Séries, projeto que é lançado nesta quarta-feira (23) pelos especialistas Maíra Bianchini e Rodrigo Lessa. A aula inicial do projeto vai ser gratuita e aberta a todos interessados, trazendo uma análise da série "A Casa do Dragão", da HBO.

Maíra e Rodrigo são doutores em comunicação pela Universidade Federal da Bahia (Ufba) e juntos fundaram o Estude Séries, projeto para ajudar as pessoas a entenderem os seriados. "Vimos que as pessoas amam cineclubes e clubes de leitura, ou seja, espaços para discutirem as obras que apreciam. E notamos que há um espaço similar e acessível voltado para as séries de TV", explica Rodrigo Lessa.

O clube terá cinco encontros por "temporadas", acontecendo sempre às quartas, das 19h às 21h. A cada temporada, os paticipantes vão poder se rematricular com descontos.

Nessa estreia, além de "A Casa do Dragão", vão acontecer análises de "Manhãs de Setembro" (Prime Video), "Sucession" (HBO), "Euphoria" (HBO) e "Ruptura (AppleTV+). As escolhas foram por obras que provocam reflexões sobre aspectos técnicos, mas também aspectos culturais.

Tanto Maíra quanto Rodrigo têm uma trajetória acadêmica voltada à análise de séries. Eles já pesquisaram, entre outras, "Game of Thrones", "True Blood", "Lost", "Arrested Development" e "Dexter".

Interessados em saber mais sobre o projeto e também em participar podem acessar o site www.estudeseries.com ou seguir o projeto no instagram (@estudeseries).

Serviço

O quê: Aula inaugural do Clube de Séries, com análise de A Casa do Dragão (HBO)

Quanto: Gratuito.

Quando: 23/11/2022, das 19h às 21h.

Onde: On-line, via Zoom.

Inscrições: https://forms.gle/5HGc8FM7VELy4Zme6

Contato: Instagram @estudeseries ou www.estudeseries.com