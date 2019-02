Clubes aprovam uso do árbitro de vídeo no Brasileirão

O Campeonato Brasileiro vai ter árbitro de vídeo em 2019. A proposta pelo uso da tecnologia foi aprovada de forma unânime durante arbitral da CBF, realizado na tarde desta sexta-feira (22), na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

A proposta pelo VAR (sigla em inglês), foi colocada em votação pela CBF de forma diferente de outros anos. A entidade vai bancar o custo do equipamento de operação nos 380 jogos do campeonato, enquanto os clubes vão arcar com os valores das equipes que estarão trabalhando nos dias dos jogos. A ideia havia sido rejeitada no ano passado porque a entidade queria repassar os custos de operação e infraestrutura na conta dos clubes.

De forma prática, o VAR custará R$ 12 milhões aos cofres da CBF. Já as equipes vão pagar R$ 348 mil cada, cerca de R$ 18 mil por partida.

Outra proposta apresentada pela CBF foi a de limitar a apenas uma a troca de técnicos durante o Campeonato Brasileiro. A medida, no entanto, foi rejeitada pelos clubes, que votaram contra. A decisão não foi unânime, mas os clubes que sinalizaram de forma negativa entendem que a medida é muito restritiva e que é preciso aprofundar o tema antes de uma decisão final.

Durante a reunião, a CBF anunciou ainda que o futebol brasileiro vai contar com uma nova disputa em 2020 e apresentou a Supercopa do Brasil. A competição será disputada em janeiro, em jogo único entre o campeão da Copa do Brasil e o campeão brasileiro. O confronto vai ser jogada em local previamente definido pela entidade.