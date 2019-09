CNCO anuncia show em Salvador no dia 9 de novembro

Um dos grupos de pop latinos mais famosos do mundo, o quinteto CNCO virá a Salvador no dia 9 de novembro para uma apresentação na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Além da capital baiana, a banda passará por Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo.

As apresentações vão contar com os sucessos dos dois primeiros álbuns, além dos últimos singles e novidades do terceiro EP, que será lançado em outubro de 2019. O quinteto é dono de hits como Reggetón Lento, que tem 1 bilhão e meio de visualizações no YouTube e Quisiera, com 500 milhões de acesso na mesma plataforma.

Os ingressos custarão entre R$ 140 e R$ 580. O preço varia de acordo com os setores e os locais de apresentação.

Clientes cartão Elo terão pré-venda exclusiva entre os dias 4 e 5 de setembro. As vendas começam às 10h do dia 4 pela internet e nas bilheterias oficiais em Curitiba, Salvador e São Paulo; às 10h pela internet e 12h bilheteria oficial no Rio de Janeiro.

Para o público geral, a venda começa no dia 5 de setembro, às 10h pela internet e nas bilheterias oficiais em Curitiba, Salvador e São Paulo; às 10h pela internet e às 12h na bilheteria oficial no Rio de Janeiro.

A partir de 14 anos, é possível ir ao show desacompanhado. Crianças de 8 a 13 anos podem entrar se estiverem acompanhadas de responsável legal. Menores de 8 anos não terão acesso ao evento.

Confira as datas do CNCO no Brasil: