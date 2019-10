CNN Brasil anuncia 1ª operadora de TV paga que contará com canal

A CNN Brasil anunciou, nesta quarta-feira, 9, a primeira operadora de TV por assinatura que contará com o canal pago, que ainda não teve sua data de estreia divulgada oficialmente. "A CNN Brasil chegará, em breve, aos clientes da Claro com planos a partir do Mix HD, ou seja, do pacote básico do HD. A programação também estará em todas as telas: na TV e no Now, com conteúdo on demand e ao vivo", informou comunicado divulgado pelo canal pago.



O pacote em questão, no momento, já conta com outros três canais de notícias: Band News, Globo News e Record News.



Apesar de ainda se chamar Claro Net TV, a marca Net deve deixar de existir dentro de algum tempo. Desde julho, a Claro começou a comunicar aos consumidores a decisão de concentrar os serviços do grupo soba marca da operadora de telefonia.



Como será o fim de um nome considerado sinônimo de categoria em TV a cabo, o trabalho está sendo feito aos poucos e ainda deve levar alguns meses.



O CEO do canal pago, Douglas Tavolaro, afirmou que a parceria com a operadora "permitirá que milhões de brasileiros tenham acesso" ao conteúdo produzido pela CNN Brasil.



O diretor de programação e conteúdo da Claro, Fernando Magalhães, também falou sobre o fato: "Estamos felizes por fazermos parte da história da CNN Brasil."