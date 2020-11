Codesal tenta localizar dono do imóvel que desabou em Nazaré desde agosto

Toda vez que os moradores do bairro de Nazaré, em Salvador, precisavam transitar pela calçada próximo da Escola de Engenharia, na Avenida Joana Angélica, apertavam o passo. Isso porque a fachada do prédio que fica ao lado da instituição apresentava risco de desabamento, e desabou na noite desta segunda-feira (2). O casarão já estava sendo monitorado pela Defesa Civil (Codesal) e o proprietário procurado desde agosto.

Parte da fachada ficou de pé e é possível ver a rua que ficava atrás do prédio (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

O acidente aconteceu por volta das 20h. Moradores contaram que ouviram um barulho, como se fosse um estalo, e logo depois os tijolos ruíram junto com pedaços de madeira velha e o telhado. Um homem que mora em frente ao casarão contou que o edifício já estava com o teto comprometido e que o risco de desabamento era evidente.

“Da minha janela, a gente conseguia ver o teto do prédio e ele estava rebaixado, como se estivesse afundando. A fachada não estava tão deteriorada, mas tinha uma rachadura que chamava a atenção. Há uns dois meses uma janela caiu. Por sorte, não passava ninguém na hora. Ligamos para a Codesal e no dia seguinte eles apareceram”, contou o homem que disse não conhecer o proprietário e que pediu para não ser identificado.

Marcas na parede do prédio vizinho e escombros na calçada (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

A Defesa Civil afirmou que a última vistoria feita no imóvel foi em 31 de agosto e que os engenheiros do órgão identificaram uma obra sendo realizada de maneira irregular. Não havia alvará da prefeitura. Desde então, eles estão tentando localizar o proprietário, mas ainda não tiveram sucesso.

Localizar os donos de imóveis danificados é uma das principais dificuldades do Projeto Casarões, realizado pela Codesal. As equipes usam dados da Secretaria da Fazenda, de órgãos tombadores e faz contato com vizinhos para tentar identificar os proprietários.

A coordenadora do projeto e subcoordenadora de Áreas de Risco, Rita Jane Moraes, contou que o órgão está monitorando a situação de 1.290 imóveis desse tipo na capital. Os casarões são classificados em cinco categorias: sem risco de desabamento (120), baixo risco (335), médio risco (475), alto risco (230), e risco muito alto (130).

“A gente faz um trabalho de acompanhamento desses casarões, sendo que 75% deles estão ocupados e 25% desabitados. Muitos estão tombados ou em poligonais de tombamento. O imóvel que desabou não estava em uma poligonal, mas não sabemos a situação dele”, afirmou.

Escada foi a única estrutura que ficou de pé do lado de dentro (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

Perigo

Moradores contaram que quando a fachada e o interior do prédio cederam, arremessam escombros sobre a calçada e uma das faixas da Avenida Joana Angélica. O local costuma ter movimento intenso de estudantes e trabalhadores do comércio, mas como o acidente aconteceu durante a noite, em um dia de feriado e com chuva, não havia ninguém passando pelo local no momento e não houve feridos.

Os vizinhos contaram que um restaurante funcionava no andar térreo do prédio, e os dois pavimentos superiores eram alugados. O restaurante foi o primeiro a fechar, há alguns anos, e os inquilinos foram se mudando aos poucos. O último saiu tem alguns meses. O medo dos moradores é que o que restou de pé tombe sobre uma pizzaria que fica ao lado. No final da tarde desta terça-feira (3), o estabelecimento estava fechado.

Moradores contaram que houve um estalo antes dos tijolos caírem (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

Do lado esquerdo, outro imóvel antigo preocupa os vizinhos porque, segundo os moradores, o teto também está apresentando deformações. Esse foi o 12º casarão a desabar em Salvador desde o início do ano. Segundo a Defesa Civil, entre 2013, início da atual gestão, e 2020, a cidade registrou 1.353 desabamentos totais de imóveis, sendo 16 casarões, e outros 1.202 parciais, sendo 43 eram casarões e incluído o de Nazaré.

As equipes da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) estiveram no local, nesta terça-feira, para fazer a vistoria e para demolir o que restou de pé e que ainda apresentava risco de desmoronar.

Depois que os escombros foram recolhidos, no lugar onde ficava o prédio existe agora um vazio que permite ver a rua de trás. Olhando de fora, a sensação é de abandono. Do lado de dentro, uma escada que leva a lugar algum parece ter sido a única estrutura que resistiu ao tempo.