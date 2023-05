Coelba registra 324 ocorrências por furto de cabos na Bahia no primeiro trimestre

No primeiro trimestre de 2023, a Neoenergia Coelba registrou 324 ocorrências de roubo de cabos de cobre no estado. Sabendo dos prejuízos causados por estes atos criminosos na rede elétrica, a distribuidora vem adotando medidas para inibir a prática ilegal.

No final de abril a Coelba participou de mais uma ação da Operação Metallis, iniciativa de um Grupo de Trabalho criado pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia com a colaboração de outras instituições, para inibir a prática no estado. A operação resultou na intimação de cinco pessoas por receptação de material furtado e recuperação de 51 kg de fios de cobre.

“A Operação Metallis visa coibir a receptação dos fios de cobre furtados. Na ação anterior, foram fiscalizados 13 estabelecimentos e recuperadas cinco toneladas de material furtado. Nas duas ocasiões, todas as unidades com materiais ilícitos foram fechadas e os responsáveis responderão a inquérito policial”, destacou o gerente de Segurança Corporativa da Neoenergia Coelba, Jonathas Lobo.

Além da falta de energia que é gerada pelo furto de cabos, a prática requer que técnicos da distribuidora precisem se deslocar para resolver a ocorrência. A Neoenergia Coelba também registrou furto em equipamentos que compõem a rede elétrica, prejudicando tecnologias que são implantadas no sistema de distribuição de energia.

“O furto destes equipamentos impossibilita normalizarmos uma ocorrência através de manobras remotas na rede elétrica. Ou seja, um restabelecimento de energia que aconteceria em segundos pode levar horas. Uma das ações adotas para mitigar o problema é a instalação de inibidores de acessos em postes, evitando que o infrator acesse esses equipamentos”, destacou o gerente de Desempenho da Neoenergia Coelba, Vinícius Dutra.



Adicionalmente, Neoenergia Coelba vem mapeando e compartilhando com as autoridades os lugares com reincidência da prática e está substituindo as caixas da rede subterrânea por materiais chumbados com solda e concreto, o que dificulta a conclusão da ação.

Riscos para a população



Além de ilegal, o furto de cabos é realizado por pessoas não capacitadas e autorizadas, podendo ocasionar um acidente grave -- e até fatal, com quem pratica o ato e com as pessoas ao redor. Existe, também, os prejuízos à iluminação pública. Com as ruas sem iluminação, há o aumento da sensação de insegurança.



Também são registrados furtos de cabos da rede subterrânea. Esta prática vandaliza as caixas, muitas vezes deixando-as abertas, podendo gerar um acidente com quem está passando pela via.