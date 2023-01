Coletivo divulga resultados de assembleia sobre efeitos das mudanças climáticas em Salvador

Chuvas extremas e enchentes têm mostrado à população de Salvador a urgência do tema e o Coletivo Delibera, organização sem fins lucrativos que contribui para o fortalecimento da democracia brasileira, organizou uma ação para que 40 moradores da capital baiana, selecionados aleatoriamente, pudessem deliberar e refletir sobre como minimizar localmente estes impactos.

Reunidos em formato de Assembleia Cidadã durante dois meses de 2022, esse grupo teve o desafio de pensar futuros alternativos, indicando ações e formas de aplicar recursos em demandas como programas de habitação para quem mora em áreas de risco; estabilização de encostas; melhor mobilidade para redução da emissão de gases de efeito estufa, tal como frota mais eficiente de ônibus, construção de ciclofaixas, escadas rolantes e planos inclinados para facilitar o deslocamento a pé, entre outras.

Para levar adiante a mensagem sobre a importância da construção de um futuro mais sustentável para a capital baiana, será realizada na festa da Lavagem do Bonfim, nesta quinta-feira (12), a partir das 7h, uma ação de intervenção urbana, com um grafite próximo à Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, e colagem de cartazes lambe-lambes espalhados pelo percurso do cortejo, na região do Comércio.