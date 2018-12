Com 20 metros de altura, palco do Festival de Verão é montado

A contagem regressiva para a 20ª edição do Festival de Verão (FV 2018) está chegando ao fim. Faltando dois dias para o megaevento - que estima receber cerca de 20 mil pessoas neste final de semana (8 e 9) - o palco por onde passarão grandes nomes da música brasileira, na Arena Fonte Nova, está quase pronto.

Além de um telão de quase 600m² de LED, a estrutura terá 60 metros de largura, 20 metros de altura e contará com 84 caixas de som de alta potência e 38 com subwoofer, responsável pelos graves. A estrutura virá repaginada e, como aconteceu nas duas edições anteriores, será posicionada na lateral do estádio.

Palco do Festival está sendo montado (Fotos de Betto Jr./CORREIO)

Tudo para trazer efeitos sensoriais diferentes em cada apresentação, como explica o arquiteto Giuseppe Mazzoni, responsável pela estrutura, iluminação e cenografia da festa. “A gente tem três níveis de tela, em planos diferentes, que fazem com que os efeitos visuais fiquem ainda mais realistas. Também estamos imersos em um trabalho de cenografia digital, que está alinhado com o design do Festival: é o chamado mapeamento de vídeo”, explica.

Para que toda essa realidade paralela seja possível, a organização do FV 18 contará com uma potência de luz de 500 kilowatts e 400 kilowatts de LED. “Existe uma iluminação específica para o palco, que faz parte dos shows, e também as luzes como cenário da festa. Também iremos trabalhar com imagens orgânicas, desenhos inusitados e transmissão amplificada da própria imagem dos artistas. Queremos que o palco fale e que não seja uma coisa óbvia. Queremos que a pessoa chegue no festival e se sinta transportado para uma realidade diferente”, completa Mazzoni.

Simulação de como as projeções vão ficar no palco do FV 18

O palco também representa uma homenagem implícita aos 20 anos do Festival - os quatro cantos da estrutura formam um ‘X’ aberto: “A estrutura, o cenário e a iluminação serão sempre a moldura. Os artistas são a parte principal. Por isso eles ficam dentro desse ‘xis’ e contam essa história”.

Tecnologia de ponta

Além das mais de 100 caixas de som de última geração, a organização do evento levou para a Fonte Nova 17 geradores. “Estamos trazendo o que há de melhor de qualidade a nível internacional”, ressalta o coordenador de produção Gustavo Mendonça, da iContent, produtora do FV 18.

Tanto o palco quanto o cenário e a iluminação estarão alinhados com o tema do evento: Explore seu Mundo. “Queremos valorizar a mistura de estilos e mostrar que, apesar de cada um de nós ter suas preferências, não precisamos ficar presos em um só. Existe um mundo inteiro em cada um de nós”, completou o gerente-executivo da iContent, Estácio Gonzaga.

Com patrocínio da Itaipava e apoio do Bradesco, Shopping da Bahia e Tanqueray, o Festival de Verão vai reunir mais de 20 atrações de axé, funk, forró, pagode, pop, rap, reggae e eletrônica. Cada apresentação terá 1h15 de duração. Entre as atrações estão nomes como Alok, Alpha Blondy, Anitta, Ivete Sangalo, Jorge & Mateus, Nação Zumbi, Natiruts e Wesley Safadão.

