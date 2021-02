Com 2.249 vagas em 47 funções diferentes, VLT do Subúrbio vira oportunidade para desempregados

Para os soteropolitanos à procura de emprego na cidade, a construção do VLT do Subúrbio pode se tornar uma ótima notícia. Isso porque com a empreitada, serão gerados 2.249 empregos em 47 funções destinados para soteropolitanos e com prioridade para os inscritos que tiverem residência na região do Subúrbio. O processo seletivo pelas vagas ocorre em três etapas: a primeira, que acontece de 11 a 28 de fevereiro, é a fase de inscrições dos interessados; a segunda, que ocorre em março e abril, é o momento em que a Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) fará a pré-seleção e o recrutamento dos inscritos; e a terceira, que será em maio, será a de contratação da empresa que ganhou a licitação para obra dentre os nomes pré-selecionados pelo Governo.

Os contratados, que devem começar a trabalhar entre o final da seleção em maio e o meio de 2021, vão ter as obras como ocupação trabalhista até 2023. Informações sobre o salário dos escolhidos ainda não foram divulgadas porque serão acertadas no fim do processo de seleção. Porém, segundo a Setre, os valores praticados serão similares ao que é pago no mercado para cada profissão e função.

Obras do VLT vão gerar 2.249 empregos (Foto: Reprodução/Casa Civil)

Geração de renda

O CORREIO conversou com Davidson Magalhães, titular da Setre, sobre a disponibilização das vagas e o impacto que a obra terá na situação empregatícia dos soteropolitanos. De acordo com Magalhães, é importante que obras públicas, além de melhorarem a estrutura da cidade, possam ser meios para geração de renda dos profissionais que aqui residem. "É claro que entendemos que, quando se fala em obra pública, é fundamental que, além do avanço, possamos proporcionar vagas de emprego para os cidadãos. Ainda mais em um período de pandemia, onde se tem um impacto negativo muito forte na renda das pessoas", diz.

O secretário também falou sobre os critérios utilizados para contratação dos funcionários no processo, que não se trata de um concurso público, e que terá questões específicas para priorização de determinados candidatos como, por exemplo, a residência na região do Subúrbio. "A seleção será realizada com base nos currículos e na experiência dos candidatos já que não é um concurso público com prova. Uma prioridade que teremos no processo é a contratação de profissionais que residam na região do Subúrbio porque, além da modernização do transporte naquela área, entendemos que é importante gerar emprego e renda para as pessoas dali também", explica Magalhães.

Secretário afirma que seleção vai priorizar moradores do Subúrbio (Foto: Reprodução/GOVBA)

Motivo de esperança

Para quem está na função atrás de oportunidades para sair do vermelho e conseguir um emprego para pagar as contas, a notícia surge como um motivo de esperança pela quantidade de vagas disponibilizadas pela Setre. O ânimo que já seria natural é potencializado pelo momento crítico que vive a economia e os inúmeros casos de pessoas que, com a chegada da pandemia, perderam o emprego e sua única fonte de renda. Tanto é que, depois do anúncio das vagas, o site que recebe as inscrições chegou a cair por conta do número de acessos de acordo com a Setre, que também informou que o problema já foi resolvido.

Dentre os milhares de acessos, está Daiane da Paixão, 34 anos, desempregada há quase um ano por conta da série de demissões que fizeram na sua empresa no meio da pandemia que torce para conseguir a vaga no processo de contratação. "Fui demitida no período da pandemia e sempre fico enviando currículo sempre que vejo uma oportunidade. Pra serviços gerais, pra o que aparecer, tô disponível. Fico torcendo para que dê certo porque preciso pagar as contas, não quero ficar parada", fala Daiane.

Outra que não vê a hora de sair da situação de desemprego é Marta Oliveira, 48, graduanda em Logística. Para ela, a oportunidade é interessante por dois motivos: é um meio de ter renda novamente e uma possibilidade de participar de algo histórico. "Preciso trabalhar, pagar as contas. Tô mais de um ano sem emprego, contando com ajuda da família. Então, é uma grande oportunidade porque está difícil. E também tem um lado de ser algo histórico, que vai mudar muita coisa aqui. Seria bacana participar de uma coisa dessa e dizer, lá na frente, que contribuiu para a existência do VLT", conta.

Lista de vagas

Para quem, assim como Daiane e Marta, está precisando de uma oportunidade de emprego, o CORREIO lista quais são as profissões que serão contratadas. Quanto ao numéro de vagas por áreas, a Skyrail, empresa que venceu licitação da obra, preferiu não divulgar porque é possível que o número mude no decorrer da obra.

Veja a lista:

Armador

Carpinteiro

Eletricista instalador

Eletricista manutenção I

Eletricista manutenção II

Encanador

Encarregado

Lubrificador - P

Maçariqueiro

Mecânico industrial I

Mecânico industrial II

Mecânico montador estr. met

Montador de andaime

Op. Martelete - I

Op. basculante I

Op. bomba de alta pressão

Op. bomba de concreto

Op. caminhão betoneira

Op. caminhão comboio -

Op. caminhão irrigadeira

Op. caminhão leve

Op. Carreta

Op. carreta II

Op. central de concreto II

Op. escavadeira I

Op. guindaste I

Op. guindauto

Op. motoniveladora II

Op. plataforma articulada

Op. pá carregadeira I

Op. retroescavadeira I

Op. rolo compactador - I

Op. trator agrícola

Op. trator lamina I

Op. vibrador de concreto

Operador de Empilhadeira

Pedreiro

Pintor

Polidor

Servente (ajudante)

Sinaleiro II

Soldador de armação

Soldador de manutenção I

Soldador estr. metálica II

Torneiro mecânico I

Terceiro - Estaca Raiz

Terceiro - Estação

Terceiro - Transporte de Agregados

