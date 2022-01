Com a presença do governador, Assembleia Legislativa reabre trabalhos legislativos

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) retomará as atividades parlamentares na próxima terça-feira (1º), às 10h. A sessão solene, que acontecerá de forma presencial, contará com a presença do governador Rui Costa (PT) e autoridades civis e militares da Bahia. A Casa havia suspendido todas as atividades no local desde o dia 21 de janeiro, devido ao avanço de casos de infecções por covid-19 entre parlamentares e funcionários.

Apenas o chefe do Executivo discursa nesta cerimônia, tradicionalmente fazendo um balanço das ações realizadas no exercício passado, bem como apontando prioridades e programas a serem executados no ano em curso. O presidente da Alba, Adolfo Menezes (PSD).

Mesmo presencial, a sessão observará rígidas regras sanitárias e de distanciamento social de prevenção à covid-19.

Um link será aberto para os parlamentares que optarem por assistir a reabertura dos trabalhos de forma remota. A Alba afirma que o conjunto dos deputados estaduais está comprometido com a observância dos protocolos sanitários, priorizando o combate à pandemia.

Para o deputado Adolfo Menezes o momento é de extrema cautela e a menor agressividade da cepa atual não autoriza a ninguém abaixar a guarda, "pois a Covid-19 continua matando, lotando UTIs, bem como leitos clínicos, carreando infortúnios e prejuízos sem fim para nossa gente".

Na cerimônia de reabertura, será exigido de todos a utilização de máscaras, álcool em gel será disponibilizado e a capacidade do plenário de aproximadamente 200 cadeiras será reduzida a menos da metade – com espaçamento mínimo de um metro entre elas, inclusive na mesa de honra dos trabalhos.

Antes do início da sessão solene, o presidente Adolfo Menezes, participará de solenidade militar na rampa, quando passará em revista à tropa da Polícia Militar formada em homenagem ao Legislativo que contará com a presença da banda da corporação, a banda Maestro Wanderley. Ele aguardará a chegada das autoridades na rampa de acesso ao Palácio Deputado Luís Eduardo Magalhães, que aguardarão a abertura dos trabalhos no Salão Nobre.