Com ajuda do reconhecimento facial, 52 foragidos são presos no Carnaval

Nos cinco primeiros dias do Carnaval de Salvador desse ano, 52 criminosos foragidos da Justiça foram presos com auxílio do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA).

Entre os criminosos com mandados de prisão encontrados no penúltimo dia oficial da festa, estavam três homens envolvidos com homicídios na capital baiana. Os dados foram apresentados, na manhã desta terça-feira (21), durante reunião de avaliação, no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar da Bahia (PMBA).

No período entre quinta-feira (17) e segunda-feira (20), foi registrada a diminuição nos principais registros de crimes, em comparação com o mesmo dia de Carnaval de 2020. O registro de lesões corporais apresentou redução de 56%. Os roubos e furtos também recuaram. Este ano foram computados 898 crimes e, em 2020, aconteceram 1.153 casos, uma queda de 22%.

O secretário de Segurança Pública (SSP), Marcelo Werner, destacou a importância da tecnologia. “São cerca de 300 câmeras espalhadas em todos os circuitos, sendo 150 delas com Reconhecimento Facial. Além disso, com o uso do novo rádio, que facilita a comunicação a partir da identificação, com a equipe mais próxima, para realizar a localização dos foragidos, nós conseguimos, de forma recorde, localizar e prender 52 pessoas foragidas da Justiça. É importante frisar que essa tecnologia vem somar à expertise do nosso policiamento, que é referência em grandes eventos”, avaliou.

No acumulado, ações das polícias Militar e Civil prenderam, em flagrantes, 25 criminosos. No total, somando com os 49 foragidos localizados pelo Reconhecimento Facial, 74 pessoas envolvidas com crimes foram retiradas dos circuitos do Carnaval de Salvador.