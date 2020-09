Com 'Cardi B no Pelô', Anitta lança clipe de Me Gusta; assista

O clipe da música Me Gusta, de Anitta com Cardi B e Myke Towers, foi lançado nesta sexta-feira (18). A gravação aconteceu em Salvador em fevereiro deste ano, somente com a brasileira. Com uso de efeitos digitais, a rapper americana aparece no cenário - ou seja, teve Cardi B no Pelô, mas por enquanto ainda não foi para valer. Bem colorido, o vídeo foi dirigido por Daniel Russell, que já trabalhou com Khalid, Justin Timberlake e Normani.

Assista:

O clipe teve participação da banda Didá. "Pra quem não sabe, Didá é um dos grupos de percussão mais importante do país composto apenas por mulheres. Tem um trabalho social importante na formação e na inserção das mulheres como percussionistas, um ambiente tradicionalmente ocupado apenas por homens. Foi fundado há 25 anos por Neguinho do Samba, criador do Samba Reggae que já tocou com Michael Jackson e Paul Simon, e liderado hoje por sua filha", explicou a cantora.

A música tem produção de Rafa e Chibatinha, da banda baiana Attoxxá, além de Ryan Tedder; Andres Torres, Mauricio Rengif e Gale. Ela é cantada em espanhol.

"Anitta é a artista pop que está marcando a nossa geração. Levando para outro patamar a música brasileira, voando alto. Me senti muito honrado com esse convite. Ela tem muito cuidado com o trabalho dela e tá sempre buscando puxar a música do Brasil para mostrar pro mundo e escolher pessoas que são referências no estilo que ela quer mostrar", afirma Rafa Dias.

(Foto: Divulgação)