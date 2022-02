Com coleções temáticas de fantasias e acessórios infantis, marca baiana inicia expansão nacional

Algumas fitas, retalhos de tecido, linhas e agulhas. A empreendedora Lívia Torres sempre gostou de trabalhos manuais. Um dia, quando assistia a um programa de televisão, viu o depoimento de uma moça que fazia acessórios infantis e passou a faturar mais que a granja do pai. Ela estava sem emprego após fechar a creche que tinha. Com o apoio das filhas Isadora e Lorena Torres, viu que levava jeito para surpreender mais do que imaginava com criações diferentes do que já existia no mercado e se dedicou a produzir seus primeiros acessórios também .

A história da Srta. Lolli roupas e assessórios infantis (@srta.lolli) começou assim, como conta Isadora, uma das sócias da marca que nasceu dentro de casa.

“A gente acabou se apaixonando pelas criações dos acessórios e transformando o que era um pequeno artesanato em negócio. Hoje temos um time de 10 artesãs que produzem cerca de 300 peças por dia”.

A marca entendeu o que as mamães, avós, titias, madrinhas e afins queriam para suas meninas e foi além, ao apostar em coleções temáticas, como a de Carnaval, confiante nos bailinhos da escola, depois que grande parte das crianças voltou ao ensino presencial.

“O mundo infantil é muito lúdico e com uma infinidade de opções. Resolvemos tornar esses momentos temáticos mais encantados e aproveitar para aumentar bastante o faturamento da empresa, já que essas comemorações tornam o acessório um item importantíssimo. E as mamães compram mesmo”, comenta Isadora.

A venda das fantasias chegou a representar em torno de 40% das vendas do online no último mês. As fantasias de Princesa Estrela, Sereia Flower e Fada Lolita, esgotaram. “O nosso principal diferencial, atualmente, são as nossas coleções temáticas. Não poderia ser diferente com o Carnaval. Como nossa produção é própria, temos flexibilidade para aumentá-la quando a demanda cresce e toda coleção temática tem sido muito boa em vendas tornando a nossa fábrica uma ‘loucura' para produzir mais e repor o estoque a cada coleção”.

O ateliê da Srta. Lolli fica em Feira de Santana mas, além do e-commerce e das vendas pelo Whatsapp, a marca tem um quiosque instalado no 1º piso do Salvador Shopping. Além das coleções temáticas, a Srta. Lolli lançou, recentemente, sua primeira linha de roupas, a Doce Reencontro, que esgotou ainda na pré-venda. Já os acessórios, há opções para todos os gostos e valores, desde tic tacs até conjuntos completos e, inclusive, um kit com os favoritos: Clássicos da Lolli.

Marca se prepara para inaugurar o seu primeiro quiosque fora do estado

(Foto: Ana Albuquerque/ CORREIO)

“Não temos estoque parado de nada. Lorena, a minha irmã, é a designer dos acessórios e gerente de produção e nós desenvolvemos juntas todos os conceitos e modelos que iremos produzir, sempre criações autorais. Investimos nos melhores materiais do mercado, usamos fitas e tecidos importados, buscando o que tem de melhor no mundo para nossas clientes”, ressalta Isadora.

Expansão

No último ano, a marca alcançou um faturamento na faixa de R$ 1 a 3 milhões. Na pandemia, o negócio conseguiu crescer três vezes mais. O site e WhatsApp, juntos representam, em média, 80% da receita. No perfil do Instagram são mais de 137 mil seguidores. Agora, a Srta. Lolli se prepara para começar sua expansão nacional, após fechar a operação de mais um quiosque em um dos principais shoppings de São Paulo.

“O nosso e-commerce já é um sucesso em vendas online, atingindo todo o Brasil. Então, resolvemos que é o momento de estarmos presentes, através de lojas físicas conceito, e ser ‘top of mind’ em artigos do vestuário infantil, em breve. Essa expansão já está próxima e começará por São Paulo, nos próximos meses”, adianta.

A Quarta-Feira de Cinzas ainda nem chegou, mas a Srta. Lolli já lançou, nesse fim de semana, a coleção de fantasias e acessórios da Coleção de Páscoa. “Hoje, nós fazemos parte de momentos especiais de milhares de famílias, desde o nascimento até os aniversários e outras comemorações. Recebemos fotos de crianças indo para o primeiro dia de aula usando nossos conjuntinhos e isso nos emociona. A empresa nasceu a partir do amor de mãe e filha, e ver esse amor ressoando em tantas outras famílias nos deixa muito, muito realizadas”, completa Isadora.





AS DICAS DE LOLLI

. Comece o que tem Não espere por um momento perfeito para ter um ateliê, uma loja ou os clientes primeiro. E para isso é preciso ânimo e coragem todos os dias. Conte com pessoas que estejam dispostas a fazer essa construção em conjunto.

. Escolha bem os fornecedores A qualidade é essencial para fidelizar um cliente a longo prazo.

. Crie a sua própria identidade O que você tem a acrescentar nessa realidade tão especial, que é o cotidiano de uma criança?

. Estude o que for necessário para abrir um negócio Mas não deixe de fazer por ainda não se sentir capaz. Você vai errar, mas deve utilizar os erros como os seus maiores aprendizados.





QUEM É

Isadora Torres é uma das sócias da marca baiana de roupas e assessórios infantis Srta. Lolli, criada junto com a sua mãe, Lívia Torres, e a irmã, Lorena Torres.





O Correio Folia tem patrocínio da Goob e apoio da AJL, Jotagê Engenharia e Comdados.