Com covid-19, deputada federal Carla Zambelli é internada em hospital de Brasília

A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) foi internada nesta segunda-feira (24) no hospital particular DF Star, em Brasília. Na última semana, Carla anunciou que estava com covid-19.

Em nota, o hospital diz que a deputada foi até a unidade fazer exames clínicos ligados à doença autoimune. A deputada está no quarto isolada por conta da covid-19, afirma o hospital. "Ela passa bem, mas ainda sem previsão de alta".

Na terça (18), quando afirmou que estava com o novo coronavírus, Zambelli disse que não tinha nenhum sintoma da doença. Mesmo assim, afirmou que já se sentia melhor depois de começar o tratamento com a hidroxicloroquina, que não tem comprovação científica quando se trata do uso contra a covid-19.

Zambelli é uma das maiores aliadas do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no Congresso Nacional. Bolsonaro é um grande defensor do uso da hidroxicloroquina nesta pandemia.