Com covid-19, secretário de saúde está com 25% do pulmão comprometido

Infectado com coronavírus, o secretário estadual da Saúde (Sesab), Fábio Vilas-Boas, está com 25% do pulmão comprometido. Segundo ele, seu quadro atual é classificado como "doença leve".

Vilas-Boas compartilhou no Twitter o exame de imagem dos pulmões, e também a saturação de oxigenação do seu sangue, acima de 93%.

Hoje fiz minha tomografia de tórax no Hospital Ernesto Simoes. Múltiplas áreas de pneumonia viral acometendo 25% dos pulmões. Por definição, doença “leve”. pic.twitter.com/JhtzDccFB1 — Fábio Vilas-Boas (@fabiovboas) February 18, 2021

Ele tem apresentado febre nos últimos dias. O secretário revelou que estava doente na última terça-feira (16), em suas redes sociais. esta é a primeira vez em todo o período da pandemia que ele testou positivo para o vírus. Inicialmente, o teste rápido detectou a infecção, que foi posteriormente confirmada pelo teste RT-PCR do Lacen.