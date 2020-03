Com cronograma mantido, saiba como serão últimas semanas do BBB20

Com a paralisação de novelas, futebol e programas ao vivo por causa do coronavírus, o Big Brother Brasil viu sua audiência crescer nas últimas semanas. Por ser uma das poucas opções de entretenimento na TV aberta, o público já vem pedindo que a Globo prorrogue o reality, cuja final está prevista para o dia 23 de abril. A mobilização, via redes sociais, inclui digital influencers, jogadores de futebol e até artistas. A Globo, no entanto, diz que não há mudança no cronograma original e a final está mantida no dia 23.

Diante da recomendação de isolamento social, a tradicional festa que reúne todos os brothers e familiares dos finalistas para recebê-los na saída do confinamento corre o risco de não acontecer - pelo menos, não nos moldes tradicionais. É costume que a comemoração tenha um show ao vivo, e se rolar a festa ela será feita em forma de live. Ainda não há informações sobre quais artistas poderiam participar, mas o nome de Ivete Sangalo é mencionado.

Com o cronograma mantido, a colunista Fábia de Oliveria, do jornal O Dia, divulgou quais são as surpresas prometidas pelo reality em suas últimas semanas. Confira:





11°a semana: *Paredão Triplo*

02/04 - Quinta: Prova do Líder e Formação de paredão ao vivo

03/04 - Sexta: Eliminação, nova Prova do Líder e Formação de paredão ao vivo

05/04 - Domingo: Eliminação, nova Prova do Líder e Formação de paredão.

07/04 - Terça: Eliminação

Todos os 3 paredões serão formados com indicado do líder e os 2 mais votados da casa, *sem bate e volta*. Terá 2 Big Fones na semana: um dará imunidade, e o outro poder do anjo



12°a semana: *Paredão Surpresa e Torcida do Público*

09/04 - Quinta: Prova do Líder

10/04 - Sexta: Prova do Anjo e Formação do Paredão

12/04 - Domingo: Eliminação e Paredão da Torcida do Público.

14/04 - Terça: Eliminação. O Paredão formado na sexta será surpresa, os brothers não estarão esperando e Tiago chamará para a sala. Os dois mais votados da casa e o perdedor da prova do líder disputam bate e volta e se juntam a indicação do Líder no paredão triplo.

O paredão torcida do Público será aberto Domingo onde o Top6 do programa será colocado em votação pra eliminar e o mais votado será eliminado. (Ou o menos votado, caso a votação seja pra ficar).

13°a e Última semana: *Semana de Provas com os 5 finalistas*

15/04 - Quarta: Prova da Imunidade

16/04 - Quinta: Prova da Imunidade e Paredão aberto com os 3 não imunes.

18/04 - Sábado: Eliminação

19/04 - Domingo: Última prova de Imunidade e Formação de paredão21/04 - Terça: Ultima eliminação e Final aberta com os finalistas.

Nesta semana teremos provas de imunidade e 2 paredões triplos.

22/04 - Quarta: Última Festa

23/04 - Quinta: Final BBB20