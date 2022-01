Com desconforto muscular, Alemão desfalca o Vitória no Baianão

O técnico Dado Cavalcanti teve uma baixa para o jogo contra o Barcelona de Ilhéus. Com desconforto muscular, o lateral direito Alemão vai desfalcar o Vitória na segunda rodada do Campeonato Baiano.

Alemão fez apenas uma atividade individualizada orientada pela equipe de preparação física do clube na tarde desta quinta-feira (20) e está vetado.

Os demais jogadores participaram de um treinamento no campo de grama sintética da Toca do Leão para acostumarem com o piso que enfrentarão no domingo (23), às 16h, quando o Vitória visita o Barcelona de Ilhéus, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.

Um dos 14 reforços contratados para essa temporada, Alemão foi titular na estreia do Campeonato Baiano, quando o Vitória empatou em 1x1 com a Juazeirense, no último domingo (16), no Barradão. Ele foi substituído no segundo tempo do jogo por Iury, outro recém-contratado, opção imediata de Dado Cavalcanti.

O Vitória volta a treinar na Toca do Leão na tarde de sexta-feira (21), quando faz a penúltima atividade antes da partida contra o Barcelona de Ilhéus. Recuperados da covid-19, o goleiro Caíque, os zagueiros Mateus Moraes e Carlos, o volante Alan Santos, e os atacantes David e Jefferson Renan estão à disposição.