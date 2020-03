Com desfile à fantasia e feira de adoção, evento para pets acontece neste sábado (14)

Um dia de diversão para os cãezinhos. Essa é a proposta do Pet Fantasy Paseo, desfile à fantasia de cãezinhos, que acontece neste sábado (14), no Shopping Paseo, no bairro do Itaigara, a partir das 10h.

O evento será promovido em comemoração ao Dia Nacional dos Animais e em parceria com a marca Farmina Pet Foods. A programação inclui uma feirinha de adoção e venda de produtos em prol dos cães e gatos acolhidos pela União de Proteção Animal de Salvador (Upas).

A participação no desfile à fantasia é gratuita. Qualquer pessoa com seu cachorro pode participar. As inscrições são gratuitas e serão feitas no dia, no local.

Os três primeiros colocados no concurso vão ganhar prêmios como sacos de ração de 10kg, petiscos e acessórios para os pets além de faixas de 1°, 2° e 3° lugar.

“Somos um shopping pet friendly e, mais do que afirmar que pets são bem-vindos aqui, queremos proporcionar momentos de ainda mais interação entre os amantes de animais”, afirmou a gerente geral do shopping Paseo, Thais Leal.

Ela destaca, porém, que os tutores devem ficar atentos às regras de boa convivência. De acordo com as regras, o dono do animal é responsável pelo ele, inclusive na limpeza dos dejetos. O uso de coleiras é também indispensável.

Serviço

Pet Fantasy Paseo

Quando: Sábado, 14 de março de 2020

Horário: 10h

Onde: Praça central do Shopping Paseo (Rua Rubens Guelli, 135 - Itaigara)

Quanto: Gratuito com inscrição na hora.