Com erro grosseiro na documentação, Fiat Strada roubado é recuperado na BR 330

Uma caminhonete roubada foi recuperada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em uma abordagem no KM 812 da BR-330, em Jitaúna, no interior do estado. O fato aconteceu na tarde de segunda-feira (11) e um homem de 55 anos foi detido, por receptação e uso de documento falso.

Os policiais faziam fiscalização na rodovia quando suspeitaram de um Fiat/Strada que transitava no sentido contrário. A equipe decidiu abordar o veículo e ao realizar o retorno, conseguiu localizar a caminhonete estacionada às margens da rodovia.

Os agentes detectaram que se tratava de um veículo com características de identificação adulteradas, visto que a Strada original possuía registro de roubo datada de dezembro/2012 em Salvador. As placas do carro foram trocadas de um veículo da mesma marca e modelo, para tentar ‘burlar’ fiscalizações da polícia.

O responsável pelo veículo foi identificado e ele apresentou um CRLV que apresentava indícios de falsificação. Constatou-se que o documento apresentava erros grosseiros e foram suficientes para os policiais desconfiarem que se tratava de veículo suspeito de crime.

Aos policiais, o homem informou que recebeu o veículo de presente do seu irmão e disse ainda, desconhecer qualquer irregularidade.

Diante dos fatos, o homem, a documentação apreendida e o veículo foram apresentados à Delegacia de Polícia Civil local, para os procedimentos legais.