Com investimento de R$ 281 mil, prefeitura entrega geomanta em Boa Vista do Lobato

Na manhã desta quarta-feira (13), a Prefeitura de Salvador entregou uma geomanta para proteger a encosta da Rua Oswaldo Martins de Castro, em Boa Vista do Lobato, bairro do Subúrbio Ferroviário da capital baiana. A obra, que protegeu um área de 1,4 mil m², foi inaugurada com a presença do prefeito Bruno Reis e outras autoridades municipais. Ao todo, a geomanta contou com um investimento de R$ 281 mil e vai beneficiar 294 famílias residentes da região.

Reis destacou o trabalho da gestão na proteção de áreas que ficam em risco nos períodos mais chuvosos e citou a quantidade de obras feitas nesse sentido.

"Só com a teconologia de geomanta nós já protegemos 236 áreas e temos outras 17 em execução. Com encostas definitivas, fizemos o mesmo em 120 áreas e tem mais de 20 em execução. São quase 350 áreas já protegidas, fizemos muito para evitar tragédias como tivemos no passado", falou o prefeito.

(Betto Jr./Secom) (Betto Jr./Secom)

O gestor disse ainda que são iniciativas como essas que têm evitado desastres por conta das chuvas na capital.

"É isso que tem permitido que eu possa chegar ao segundo ano do meu mandato, passando pelo período forte das chuvas, podendo comemorar que não tivemos uma vítima fatal delas na nossa cidade. [...] Por isso, vamos seguir investindo mais recursos e projetos para construir encostas e continuar protegendo os soteropolitanos", completou Reis.