Com lesão, David Neres deve ser cortado de amistosos do Brasil

David Neres deve ficar de fora dos próximos amistosos da Seleção Brasileira. Chamado por Tite para integrar a equipe que jogará contra Argentina e Coreia do Sul nos dias 15 e 19 de novembro, na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes, respectivamente, o atacante teve uma lesão no joelho e deverá passar por cirurgia.

Segundo Erik Ten Hag, técnico do Ajax, o jogador deve ficar afastado, pelo menos, até dezembro. Há ainda chances de que Neres só volte aos gramados em 2020. "Vamos perder Neres até a parada de inverno. É muito frustrante, tanto para ele, quanto para a equipe, porque ele estava passando por uma fase excelente", falou.

O atleta foi substituído no segundo tempo do empate do time holandês com o Chelsea por 4x4, na última terça-feira (5), pela Liga dos Campeões.

A CBF já foi informada da lesão e aguarda mais detalhes para definir uma possível substituição. Pela programação da seleção brasileira, a apresentação dos atletas convocados será no início da próxima semana, na Arábia Saudita.

Além de David Neres, outro possível desfalque que o técnico Tite poderá ter é Ederson. Nesta sexta-feira (8), Pep Guardiola, treinador do Manchester City, afirmou que o goleiro não estará no jogo do time com o Liverpool, neste domingo (10), pelo Campeonato Inglês.

O arqueiro contundiu a coxa na última quarta-feira (6), no empate por 1 a 1 com a Atalanta, na Itália, pela Liga dos Campeões e ainda não foi divulgado o período de recuperação. "Não sei por quanto tempo ele ficará fora", falou Guardiola.