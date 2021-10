Com medalhista olímpica, Fonte Nova receberá evento contra câncer de mama

A Arena Fonte Nova receberá, neste sábado (23), a partir das 8h, o Guarda Alta contra o Câncer de Mama. O evento tem como objetivo conscientizar sobre a doença e o diagnóstico precoce, e reunirá aulão de boxe, palestra, música e tour pelo estádio e outras atividades.

O ex-lutador Jailson Santos será o responsável por comandar as aulas, que terão a presença da medalhista olímpica Adriana Araújo. Três turmas, com 200 pessoas, cada, vão aprender as ações básicas do boxe. A ideia da iniciativa é aproveitar a fama do esporte para dar visibilidade à luta contra a doença.

Os grupos serão formados por estudantes de escolas públicas estaduais, professores, educadores e amantes do esporte. As aulas serão gratuitas, mas com vagas limitadas.

Antes, uma palestra com um especialista apresentará os cuidados e a atenção contra o câncer de mama. O evento terá transmissão online pelo YouTube e ainda contará com tour guiado nas dependências do estádio e uma volta pelo centro histórico pelo Salvador Bus.

Entre uma turma e outra, o DJ Mauro Telefunksoul estará animando o Guarda Alta. Ele preparou uma trilha 100% feminina, como homenagem às mulheres na luta contra o câncer de mama.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo. Para o Brasil, foram estimados 66.280 casos novos da doença em 2021, com um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.