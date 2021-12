Com medo de infestação de cobras, homem toca fogo na casa para 'resolver problema'

Ofidiofobia é o nome do medo irracional ou fobia de cobras. É provavelmente ela que explica a atitude de um morador de Poolesville, nos Estados Unidos. Ao perceber que sua casa estava infestada pelos visitantes indesejáveis, ele precisou tomar uma atitude para se livrar os intrusos.

Detetização? Que nada! Ele precisava de uma alternativa que eliminasse não só os répteis como qualquer resquício da estada deles por lá: incendiar a própria casa.

Bem... a estratégia funcionou. O problema é que, não só os répteis, mas tudo foi destruído. Resultado: prejuízo de US$ 1 milhão (R$ 5,6 milhões).

Mas o incendiário parecia disposto a correr esse risco. De acordo com reoportagem do "Miami Herald", o ofidiofóbico convivia com as invasoras há muito tempo.

Com isso, ele iniciou o incêncio, ocorrido no dia 23 de novembro, no porão. As chamas espalharam-se rapidamente por toda a casa. Sacos de carvão armazenados no local ajudaram a completar o desastre. Ninguém ficou ferido.

Como o incêndio foi provocado pelo próprio dono da casa, não identificado, ele deverá ter problema para receber algum valor do seguro. Da residência, só o que restou foram cinzas.