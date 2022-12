Com medo de previsão, Nicole Bahls desiste de ir de avião fretado para Farofa da Gkay

A Farofa da Gkay nem começou direito e as situações envolvendo a festa estão viralizando na web. A apresentadora Nicole Bahls, que estava escalada para ir à Fortaleza, onde será o evento, deixou de viajar após uma suposta previsão.

A jornalista recebeu a informação semanas antes que o avião que levaria todos os convidados, cerca de 300, ao evento, iria cair antes de chegar à farofa. Com isso, Nicole decidiu pagar do próprio bolso e vai viajar ainda nesta segunda-feira (5) para a festa. "Fiquei com medo do avião cair por causa da vidente", disse a influenciadora durante uma transmissão ao vivo da blogueira Rainha Matos.

A situação acabou gerando uma repercussão engraçada para Nicole, que já tem a fama de ter falas divertidas sobre sua vivência. Apesar do susto, o avião decolou nesta segunda do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, fretado pela linha aérea Latam.