Com problema de saúde, Pelé cancela participação em evento

Pelé participaria nesta segunda-feira (1) de um evento de um patrocinador da Copa América, em São Paulo, mas cancelou a ida por motivos de saúde. Aos 78 anos, o Rei do Futebol tem dificuldades de locomoção devido a duas cirurgias no quadril.

As aparições de Pelé têm sido cada vez menores por recomendação médica. Ele, por exemplo, não compareceu a jogos da Copa América

A última aparição pública de Pelé foi durante encontro com o ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama, em maio, em São Paulo. Ele aparentava estar bem, mas sempre apoiado em seu interlocutor.

Em abril, o ex-jogador passou mal e precisou ser internado às pressas por causa de uma infecção urinária quando estava em Paris para participar de um evento comercial. De volta ao Brasil, ele foi novamente internado no hospital Albert Einstein, na zona sul da capital paulista, para retirar uma pedra no rim e dar continuidade ao tratamento começado na França.

Em congresso realizado no Rio, a Conmebol concedeu a Pelé a Ordem de Honra do Futebol Sul-Americano, a mais alta distinção da entidade. Como estava internado, ele não pôde comparecer à cerimônia.

No ano passado, Pelé ficou fora da Copa do Mundo pela primeira vez desde 1958. O Rei do Futebol jogou os Mundiais de 1958, 62, 66 e 70 e, a partir de 1974, sempre havia participado da Copa como convidado ou comentarista.