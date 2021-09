Com problema no time, Vitória faz tático e viaja para pegar o Operário-PR

O elenco do Vitória fez, nesta quinta-feira (2), o último treino na Toca do Leão antes do jogo contra o Operário-PR, em Ponta Grossa. A partida, válida pela 22ª rodada da Série B, será neste sábado (4), às 11h, no Estádio Germano Krüger.

Os jogadores passaram por exames para detectar a covid-19 e, em seguida, foram a campo. Sob o comando do treinador Wagner Lopes, o time participou de um tático posicional, para treinar a parte ofensiva, além de aprimorar lances de bola parada.

Depois do trabalho, a delegação viajou para Curitiba, onde encerra, nesta sexta-feira (3), a preparação para enfrentar o Operário-PR. Em seguida, a equipe vai para Ponta Grossa.

Para o duelo, Wagner Lopes não vai terá o lateral-esquerdo Roberto, que está suspenso, e nem Pedrinho, que tem futuro no Leão indefinido após negociação com o Athletico-PR. Diante disso, um jogador deve ser improvisado no setor, e Cedric é uma das opções.

O Vitória está na 18ª colocação na tabela da Série B, com 20 pontos. A distância para o Vila Nova, primeiro time fora da zona de rebaixamento, é de dois pontos.