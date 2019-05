Com três de Lucas, Tottenham vira e está na final da Champions

É a primeira vez que o Tottenham vai à final, é a primeira vez que um brasileiro marca três gols na semifinal, só não é a primeira vez que a Liga dos Campeões da Europa faz um teste cardíaco com os espectadores. Um dia depois do Liverpool surpreender com a incrível goleada de 4x0 sobre o Barcelona, nesta quarta-feira o Tottenham conseguiu outra recuperação digna dos melhores adjetivos e superlativos: 3x2 de virada sobre o Ajax, em Amsterdã, e vaga na decisão.

O nome do jogo foi o atacante brasileiro Lucas Moura, autor dos três gols do time inglês, que perdia por 2x0 até os 10 minutos do segundo tempo – isso depois de ter perdido por 1x0 em Londres. De Ligt e Ziyech marcaram para os holandeses.

Só uma virada improvável classificaria o Tottenham, e ela veio. Curiosamente, com três gols de canhota de um jogador destro. Lucas Moura diminuiu aos 10, empatou quatro minutos depois e colocou suspense na partida.

Faltava um. O Tottenham cresceu, encurralou o Ajax, e o grande feito parecia não ser mais possível quando o cronômetro apontava 49 minutos e 40 segundos da etapa final e o goleiro Onana, do Ajax, cobrava o tiro de meta que poderia ser o último lance do jogo. Deu um balão para o meio-campo e, no toque de lá e toque de cá, o marcador escorregou na meia lua da área defensiva e permitiu o passe de Dele Alli para Lucas chutar meio imprensado, porém o suficiente para colocar no cantinho e fazer o terceiro gol do Tottenham.

A Liga dos Campeões terá uma final inglesa no dia 1º de junho, no estádio Wanda Metropolitano, em Madri. Será um duelo entre a tradição do pentacampeão Liverpool e o ineditismo do Tottenham, cuja maior façanha até então era ter alcançado esta semifinal. O Liverpool foi vice-campeão no ano passado, diante do Real Madrid.

É a segunda vez na história do principal torneio interclubes da Europa que a final será entre ingleses. Em 2008, o Manchester United superou o Chelsea. A última decisão com clubes do mesmo país foi em 2016, com o Real Madrid campeão diante do Atlético.