Com #vemprocentro, Comércio terá shows, ruas coloridas e incentivo à moradia

Um Centro Histórico mais vivo, colorido e cheio de atividades culturais. Um local que deixe de ser apenas desejado por turistas, mas ocupado pelos próprios soteropolitanos. Esse é o principal objetivo do #vemprocentro, novo projeto municipal que começa a ser implantado nos próximos dias – e cujo primeiro “produto” é justamente o Festival da Primavera, que começa neste sábado (14) e vai até o dia 29 deste mês.

O festival, já tradicional no calendário da cidade, será deslocado para a região: a maior parte da programação – inclusive os shows – vai acontecer no Centro Histórico. Para o prefeito ACM Neto, essa mudança será o primeiro passo para um movimento de mobilização e presença naquela área.

“O soteropolitano não tem o hábito de ir ao Centro Histórico, não tem como destino. Exceto aqueles que tem que vir para cá por alguma obrigação de trabalho, o soteropolitano não tem esse hábito e a gente quer mudar isso. Estamos convidando a população de Salvador a mudar isso. É muito mais que três ou quatro dias de evento, é um movimento de ocupação”, afirmou Neto, durante a solenidade de lançamento do programa, na manhã desta segunda-feira (9), no Teatro Gregório de Mattos, na Barroquinha.

Há diferentes eixos de atuação: desde a infraestrutura e a implantação de novos equipamentos culturais até atividades promovidas, de fato, de forma permanente no Centro. Ao todo, são cerca de 60 ações na região, com investimento de mais de R$ 300 milhões.

Esse valor será destinado a intervenções como a reforma dos terminais da Barroquinha e do Aquidabã, que devem ter licitações lançadas nas próximas semanas, e na substituição da iluminação pública em LED.

Um programa de habitação também será implementado, com um dos principais destaques para a habitação de servidores públicos municipais. O Centro Histórico será dividido em poligonais e, em uma delas, imóveis antigos que estão sem utilização devem ser desapropriados. Nesses prédios, a ideia é implantar uso misto: andar térreo destinado ao comércio e andar superior à moradia.

“Vamos oferecer oportunidade de compra de imóveis aos servidores públicos municipais com uma oferta incentivada e condições muito melhores do que a média de mercado. Com isso, a gente lança um estímulo para habitação permanente”, explicou o prefeito.

Esse aspecto está diretamente ligado a uma mudança na própria estrutura administrativa do município: até o fim do ano que vem, 80% dos órgãos da prefeitura terá sede no centro. Assim, os servidores que decidirem morar no Centro Histórico ficarão perto do trabalho.

Cores no Comércio

A grande novidade, porém, é mesmo a ocupação das ruas do Comércio com atividades culturais. Enquanto a Cidade Alta terá o Pelourinho Dia e Noite de outubro a março, a Cidade Baixa vai ganhar novos equipamentos e, literalmente, cores.

“Durante a semana, o Comércio tem muita gente, lojas funcionando. Mas, no fim de semana, fica parado e a gente quer ativar esse destino da cidade”, explicou o prefeito, que citou ações de governança da prefeitura.

Um dos projetos é o de Ruas Criativas, que vai contar com um circuito de arte urbana. A prefeitura vai selecionar seis artistas baianos – entre nomes consagrados e novos talentos – para fazer intervenções em espaços públicos. Quando as obras estiverem concluídas, vai ser como se fosse um percurso de arte urbana.

Além disso, serão instaladas esculturas interativas e grafitagem 3D em prédios. As próprias ruas do Comércio devem ser pintadas. “As ruas vão ser tomadas por um tapete de cores como forma de atrair as pessoas e oferecer um aspecto lúdico”, disse ACM Neto. Nas vias, artistas de rua ligados ao projeto também vão se apresentar – de forma a surpreender os visitantes.

Festival no Comércio

O Festival da Primavera será apenas o primeiro dos eventos. Só no Comércio, serão montados dois palcos: um na Praça da Inglaterra, outro na Avenida da França. Os dois pontos vão receber algumas das atrações musicais de maior destaque, a exemplo de Baco Exu do Blues, Lore Improta, Danniel Vieira e a Orquestra Rumpilezz.

A Avenida da França também vai ser palco de atividades. No dia 22, haverá um encontro de automodelismo, com a inauguração de uma pista permanente para a modalidade. No mesmo dia, ainda haverá exposição de carros antigos, um festival de skate e jogos de salão ao ar livre (que também acontecem no dia 29).

Haverá, ainda, circuito de minibikes para crianças nos dias 22 e 29, das 9h às 16h. A Praça da Inglaterra também vai receber uma Feira Criativa nos dias 21, 22, 28 e 29. Lá, ficarão stands gastronômicos, de cultura pop, artesanato, sustentabilidade e bem-estar.

“Na ocupação que a gente pretende começar a fazer no Centro Histórico, a ideia é que tenha, pelo menos nesse primeiro momento, dois finais de semana por mês ativando a região. De nada adianta fazer esforço na infraestrutura se não tiver programação e ocupação”, afirmou o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington.

No último dia do festival, 29, um cinema a céu aberto será montado também na Avenida da França, a partir das 17h30. A estrutura deve receber 200 pessoas com direito a pipoca durante a exibição dos filmes.

No entanto, não se trata apenas do Festival da Primavera. Uma programação de seis meses, assim como ocorre com o Pelourinho Dia e Noite, também deve ser lançada para o Comércio. “A gente vai ver como as pessoas se adaptam, porque estamos criando um novo destino na cidade e isso passa por uma aculturação das pessoas. Tem que trazer para o dia a dia das pessoas e vamos ajustando”, completou o prefeito ACM Neto.