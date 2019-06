Começa a venda de ingressos para o evento Fronteiras do Pensamento nesta segunda (1)

O sentido da vida é o tema do próximo Fronteiras do Pensamento, que inícia novo ciclo em Salvador em agosto. O assunto será debatido pelo viés da ciência, da filosofia e da arte e trará à cidade o jornalista cubano Leonardo Padura, o filósofo francês Pierre Lévy e as escritoras Djamila Ribeiro e Lilia Schwartz.

Os ingressos para o evento, realizado pela Braskem e governo do estado, via Fazcultura, começam a ser vedidos na próxima segunda-feira, na bilheteria do Teatro Castro Alves. O primeiro é o cubano Leonardo Padura, conceituado jornalistas investigativo, que realiza conferência no dia 6 de agosto.

O filósofo Pierre Lévy vem para Salvador no dia 10 de setembro, para debater a interação entre as informações e a sociedade, sempre defendendo a uso de tecnologias para a manutenção da democracia. No mês seguinte, as escritoras Djamila Ribeiro e Lilia Schwartz debatem questões que estão em alta, como o feminismo e o racismo.

O cientista político e curador do Fronteiras do Pensamento, Fernando Schüler, conta que essa necessidade de busca de conhecimento e respostas vem a partir de novos conflitos atuais da sociedade.

O ingresso para a série com as três conferências estará disponível por R$ 120 |R$ 60 até o dia 26 de julho. Depois desta data, cada palestra custará R$ 50 | R$ 25. Além da bilheteria do TCA, os ingressos estarão à venda nos SACs dos shoppings Barra e Bela Vista e pelo site www.ingressorapido.com. br. Outras informações no portal www.fronteiras.com.