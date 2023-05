Começa assembleia de rodoviários para deliberar sobre a greve

Os rodoviários estão concentrados em Campinas de Pirajá para a assembleia que vai deliberar sobre a greve da categoria, nesta quarta-feira (24). Pela manhã, o sindicato recebeu uma proposta do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-BA) e a sugestão será analisada pela assembleia. Caso decidam pela paralisação, as atividades serão suspensas a partir desta quinta-feira (25).

Motorista que estão de plantão estão buzinando ao passar pela multidão, em apoio a categoria. A proposta estabelece reajuste de 4,20% no salário e no tíquete alimentação, e o pagamento de 50% das horas extras no mês subsequente e os outros 50% em compensação, em até 90 dias.

"Vamos ter calma, não é o que a gente desejava, mas é o que temos para o momento", disse o presidente do Sindicato dos Rodoviário, Fábio Primo, ao iniciar a assembleia.

Caso a categoria aceite, a greve será cancelada. Fábio Primo, presidente do Sindicato dos Rodoviários, explicou que a proposta é um grande avanço nas negociações. "A gente sabe que quando tem uma decisão judicial ela só leva em consideração a questão econômica, a questão da compensação de horas, a jornada parcial. Só ia julgar o salário e o tíquete. A gente enxerga como um avanço. A gente coloca X itens na pauta, mas é estratégico. A gente continua na batalha para retirar totalmente essa compensação de horas", explicou.

A presidente do TRT, Débora Machado, fez uma nova proposta durante a mediação. "Um reajuste de 4,20%, concessão de mais um ônibus para a escolinha do sindicato, contratação de todos os empregados que já estão em jornada parcial, até no máximo 1º de julho, todas as horas prestadas, 50% serão pagas e os outros 50% vão ser objeto de compensação, exceto de feriados, e o prazo de compensação reduzido para 90 dias. Em relação às avarias, se fixou o valor de R$ 2.500, no máximo, para a cobertura na responsabilidade do empregado, com possibilidade de divisão de até 20 vezes o valor", detalhou.