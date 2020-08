Comédia e música marcam estreia do Cine Drive-In Bahia

Grande sucesso do cinema nacional, a comédia musical Ó Paí, Ó, de Monique Gardenberg, será o primeiro filme exibido no Cine Drive-In Bahia, que começa a funcionar nesta terça (4), no estacionamento do Shopping da Bahia. O filme é uma adaptação do espetáculo teatral do Bando de Teatro Olodum e conta com os atores Lázaro Ramos, Wagner Moura e Dira Paes, entre outros, além dos atores do Bando.

A programação, que começa às 18h30, é apenas para convidados, e contará também com apresentação da banda Filhos de Jorge. Nesta quarta (5), o espaço abre suas portas para o público, com uma programação que segue até domingo (9), nesta primeira semana, com opções de filmes para toda a família, shows de Alexandre Peixe e de Tio Paulinho no Dia dos Pais.

Iniciativa da Oquei Entretenimento em parceria com a D' Light e People, o drive-in segue os protocolos e recomendações de segurança e higienização para negócios do tipo, como o máximo de quatro pessoas por carro. O sistema de som dos filmes é realizado via frequência de rádio.

Ao chegarem ao local, todos os passageiros terão sua temperatura aferida. As vagas do estacionamento serão reservadas por ordem de chegada e serão utilizadas de maneira intercalada para manter 2m de distância entre cada carro. Os veículos ficarão estacionados de frente para a tela e os ingressos serão vendidos 100% online.

“Além dos ingressos, cada carro deverá levar 1kg de alimento não perecível, que será doado parte para as Obras Sociais Irmã Dulce e parte para parceiros da classe de produção cultural, que estão passando por dificuldades nessa pandemia”, afirma o produtor Rafael Cal, um dos sócios do projeto.

O espaço oferecerá serviço de alimentação, bar e bomboniere com pedidos feitos através do aplicativo do projeto, para evitar o contato físico. Para o pagamento, a pessoa apontará o celular para o QR Code do cardápio e pagará com a tecnologia de aproximação. Não será permitida a venda de bebidas alcóolicas para motoristas e menores de 18 anos.

Também não será permitida a entrada com comida e bebida no drive-in. A ida ao banheiro será feita através de uma fila digital. O cliente só entrará no local após a outra pessoa sair. isca alerta e será atendido.

O Cine Drive-In Bahia é o segundo empreendimento do tipo inaugurado em Salvador. Na semana passada começou a funcional o Drive-In Big Bompreço, no estacionamento do Centro de Convenções, na Boca do Rio. E nesta quinta-feira (6) será inaugurado o terceiro drive-in da cidade, que será instalado no estacionamento do Goethe Institut, no Vale do Canela. O primero filme por lá será a produção baiana Ilha (2018), de Ary Rosa e Glenda Nicácio.

Os ingressos para o Cine Drive-In Bahia custam R$ 110 para as sessões de cinema (carro com 4 pessoas). Já o show de Alexandre Peixe custa R$ 220 (carro com quatro pessoas).



Programçação

Terça (4) - Inauguração com Ó Paí, Ó e show da banda Filhos de Jorge (para convidados)

Quarta (5) - Filmes Invasão ao Serviço Secreto (18h45); e Carcereiros (22h)

Quinta (6) - Filmes Crô em Família (18h45) e Hellboy (22h)

Sábado (8) – Axézin no Drive-in, show de Alexandre Peixe (17h)

Domingo (9) – Dia dos Pais Tio Paulinho (15h30)

Ingresso: R$ 110 (cinema) e R$ 220 (show) para carro com até quatro pessoas