Comércio receberá shows de rap e apresentações de grafite neste domingo

A 3ª edição do Salvador Hip Hop acontecerá neste domingo no Comércio e terá shows de rap, discotecagem com dj's, grafite e dança de rua. O evento é realizado pela Prefeitura, através da Saltur, em parceria com a Freedom Soul. As apresentações acontecem no próximo domingo (1), a partir das 13h.

O Salvador Hip Hop irá acontecer na Praça da Inglaterra, no bairro do Comércio, e terá como protagonistas artistas locais em apresentações gratuitas. Nomes como Nova Era, Mr.Armeng, Cronista do Morro, Fashion Piva, Visioonarias, Underismo, Makonnen Tafari, DJ DMT, DJ Leandro e DJ Tau, farão parte da programação musical que também terá Batalha de Mc's com premiação para os três primeiros colocados.

A programação também conta com grafite de Ananda Santana e Ramsestencil , bem como uma Battle Crew entre quatro grupos de dança de rua soteropolitana U.A.S., B.D.E, Soul,Tá! e C.W.

De acordo com Isaac Edington, o presidente da Saltur, o vento que faz parte.do calendário oficial da cidade é sempre um sucesso e esse ano não será diferente.

"Temos grupos atuantes e talentosos no Hip Hop aqui em Salvador e não podemos deixar de dar destaque a eles. Além disso, o conceito do movimento Hip Hop deve ser valorizado por si só. Em todos os lugares do mundo ele se tornou um importante agente de transformação e resgate dos jovens, levando conhecimento e cultura seja na rua ou nas escolas. Um agente de transformação e cultura. Vai ser especial levar essa arte para o Comércio", destaca o gestor.

Programação

13:00 - Grafite com Ramsestencil e Ananda Santana

13:00 ás 14:00 - DJ DMT

14:00 às 15:00 - Break Dance

15:00 às 15:30 - DJ Tau

15:30 às 16:30 - Batalha de Mc's

16:30 às 17:00 - Fashion Piva

17:00 às 17:30 - Cronista do Morro

17:30 às 18:00 - Visioonarias

18:00 às 18:30 - Makonnen Tafari

18:30 as 19:20 - Mr. Armeng

19:20 às 20:10 - Nova Era

20:10 às 21:00 - Underismo